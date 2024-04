Gmail: Em breve será muito mais simples manter a caixa de e-mail arrumada

A Google dá ao Gmail um lote de ferramentas para os utilizadores gerirem as suas contas de forma muito eficiente. A ideia geral é manter a caixa o mais limpa possível, fazendo desaparecer os e-mails desnecessários. Uma nova ferramenta está a chegar e quer elevar ainda mais esta capacidade de arrumação no Gmail.

Cada vez mais recebemos e-mails que não queremos ou que não trazem nenhum valor adicional. Assim, é complicado gerir a caixa de correio eletrónico, tentando manter ao máximo a ideia de não ter mensagens por ler ou por tratar. Um dos maiores culpados aqui é mesmo as subscrições que temos, que passam o tempo a enviar mensagens.

A Google quer dar ao utilizador uma forma de gerir estes e-mails de subscrições e prepara uma nova ferramenta. Esta está já presente na última versão da app para Android e concentrará num único local esta gestão.

Este novo filtro está já a ser visto por muitos utilizadores, apesar de não funcionar ainda de forma perfeita. Quer colocar num único local estas mensagens, para o utilizador do Gmail perceber quem é que mais envia e que assim pode identificar as que não quer ter mais presentes.

Algo que surgirá aqui como uma ajuda é também o agrupar dos remetentes por volume de envio de mensagens. Filtros locais vão dar logo uma visão de todos os que enviam "menos de 10", "10 a 20" ou "20+" e-mails "por trimestre".

Além disso, e como já revelámos, a Google prepara outra funcionalidade para trabalhar aqui em conjunto. Falamos da possibilidade de gerir as subscrições e tem um botão que tratará de todo o processo de cancelar estes e-mails indesejados.

É desta forma simples que a Google quer dará aos utilizadores do Gmail as ferramentas certas para gerir as suas caixas de correio. Vão assim poder perceber quem envia mais e-mails que podem nem sequer interessar aos utilizadores.