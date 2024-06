Enviar as suas imagens em HD no WhatsApp? Esse pode passar a ser o padrão

Com cada vez mais utilizadores, que exigem cada vez mais deste serviço, o WhatsApp tem sabido adaptar-se e oferecer o melhor para todos. Agora, e para melhorar ainda mais, o WhatsApp volta a apostar na partilha de imagens em HD e deixará tornar isso o padrão para todos.

Enviar as suas imagens em HD no WhatsApp?

Com câmaras fotográficas cada vez melhores nos smartphones, é natural que as imagens captadas tenham uma qualidade elevada. Isso leva a que os utilizadores queiram partilhar essas memórias como estas são apresentadas. Até há pouco isso não era possível no WhatsApp, mas tudo está a mudar.

A verdade é que partilhar imagens e vídeos em HD não é um tema novo para os utilizadores do WhatsApp, mas ainda apresenta algumas limitações. O padrão é enviar imagens com menor qualidade entre os utilizadores, que podem escolher mudar a sua qualidade a cada partilha.

Isso mudará e os programadores do WhatsApp preparam esse caminho. Querem que o HD passe a ser o padrão ou, no limite, que os utilizadores possam escolher como querem partilhar essas imagens entre si. Assim, e na mais recente versão beta, há uma mudança nas configurações.

Essa poderá passar ser a qualidade o padrão

Na área dedicada ao armazenamento, nas configurações do WhatsApp, está agora presente uma nova opção, chamada "Qualidade de carregamento de ficheiros multimédia". Esta permitirá aos utilizadores escolher qual a sua qualidade padrão para a partilha de imagens e de vídeos. As opções disponíveis são a qualidade padrão e a qualidade HD.

Após escolhido o novo padrão, os utilizadores passam a usar essa definição nas suas partilhas, sem terem de mudar sempre que querem usar o HD. Assim, estes passam a ter a liberdade de escolher e manter essa decisão permanentemente no WhatsApp.

Ainda que esteja na versão beta do WhatsApp, esta é uma excelente novidade. Muito em breve, os utilizadores vão receber esta novidade e poder assim ter sempre as imagens HD a serem enviadas para os seus contactos em todas as ocasiões.