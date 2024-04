Huawei lança nova bateria residencial tudo-em-um para energia solar

A gigante chinesa Huawei deu um passo em frente com a sua mais recente incursão no mercado das energias renováveis: o lançamento do sistema de armazenamento fotovoltaico residencial LUNA2000-7/14/21-S1. Esta é uma bateria "tudo em um" especialmente concebido para a energia solar.

Huawei LUNA - Capacidades inovadoras

Este sistema, concebido para aplicações domésticas, não só promete eficiência e fiabilidade, como também está a emergir como uma solução tudo-em-um para as necessidades energéticas de uma vasta gama de agregados familiares.

O que distingue a família LUNA S1 é a sua capacidade de se adaptar a vários ambientes residenciais, graças às suas opções de armazenamento que vão de 6,9 a 20,7 kWh.

As especificações deste equipamento são impressionantes: um único módulo de bateria do modelo LUNA2000-7-S1 tem uma capacidade energética de 6,9 kWh, enquanto o LUNA2000-21-S1, com três módulos, atinge uma capacidade impressionante de 20,7 kWh. Estes valores são mais do que prometedores para quem procura maximizar o seu investimento em energia solar.

O sistema oferece também uma flexibilidade notável em termos de tensão de funcionamento, permitindo a integração em instalações que funcionam tanto em monofásico como em trifásico, com gamas de 350~560 V e 600~980 V, respetivamente, consoante o modelo.

Caraterísticas principais Segurança: Mecanismo de proteção de cinco níveis.

Proteção contra sobrecarga e sobretensão.

Caixa resistente a cinco toneladas de pressão e colisão.

Capacidade de imersão em água até 72 horas.

Gama de funcionamento térmico de -20°C a +55°C.

Monitorização em tempo real da temperatura e da tensão ao nível da célula.

Tecnologia de extinção de incêndios que liberta um gás para combater o fogo. https://pplware.sapo.pt/wp-content/uploads/2024/04/isolation.mp4 Vantagens de instalação e de conceção: Instalação rápida, o dobro da velocidade de outras soluções no mercado.

A conceção modular permite expansões de 6,9 kWh a 20,7 kWh.

Possibilidade de configurações com um a três módulos de bateria. Desempenho e adaptabilidade: A versão de módulo único suporta até 3,5 kW.

A versão de três módulos suporta até 10,5 kW.

Compatível com sistemas monofásicos e trifásicos. Especificações físicas: Peso de 216 kg para o modelo de três módulos e 80 kg para o modelo de um módulo.

Nível de ruído comparável ao de uma sala silenciosa durante a noite. Aspeto visual: Design estético que facilita a integração em interiores domésticos.

Tecnologia avançada, segurança e garantia de 15 anos

A tecnologia Module+ é um dos desenvolvimentos mais significativos da Huawei. Esta inovação permite uma gestão eficiente do armazenamento, otimizando o desempenho das instalações fotovoltaicas como um todo. A Huawei optou por células de 280 Ah, muito superiores às comuns células de 120 Ah, o que resulta numa maior eficiência energética.

A segurança é um pilar fundamental de qualquer sistema de armazenamento de energia, e o LUNA S1 não é exceção. Segundo a empresa, este sistema é capaz de funcionar numa vasta gama de temperaturas ambiente, de -20°C a 55°C, e protegido contra imersão em água até 40 cm de profundidade durante 72 horas graças à sua classificação IP66+, o LUNA S1 foi concebido para resistir.

Além disso, inclui um módulo de extinção de incêndios de emergência de nível industrial com um mecanismo de proteção que abrange cinco níveis diferentes.

Os numerosos certificados de segurança que obteve, incluindo VDE 2510-50, IEC 62169, ISO 13849, IEC 63056, IEC 62040-1, IEC 62477 e UN 38.3, atestam o seu compromisso com a segurança e a fiabilidade.

Com uma garantia de 15 anos, a Huawei não se limita a oferecer um produto; promete uma visão de sustentabilidade e eficiência energética para as gerações vindouras. O LUNA S1 não é apenas um investimento em energia renovável; é um investimento num planeta mais verde e num futuro mais brilhante.

O preço ainda não é conhecido, mas podemos ter uma ideia se olharmos para o preço da versão de 10 kWh da bateria do Huawei LUNA 2000, atualmente vendida por cerca de 6.000 euros.