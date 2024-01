Atualização do Tesla Model 3 Performance já foi apanhada a circular nas ruas

A Tesla tem estado a renovar os seus carros elétricos e o Model 3 é um dos que já teve acesso à novidade. Agora, uma nova mudança para este modelo está a ser preparada, para o Performance. Esta está a ser experimentada e até já foi apanhada a circular nas ruas.

Está em curso uma renovação de toda a linha de proposta da Tesla. O Model 3 parece ter sido o primeiro a ter as mudanças mais recentes e que mostraram um design renovado em vários níveis. Este modelo foi designado como Model 3 Highland.

As renovações estão também no interior, com novos bancos e outro equipamento. Esta começaram por ser disponibilizadas na Ásia e Europa, tendo chegado recentemente aos EUA, um dos mercados mais importantes para a marca e onde tem uma legião de utilizadores e fãs muito grande.

SPOTTED: Right-hand drive Model 3 Performance refresh prototype testing with camouflage in San Francisco just now!! pic.twitter.com/rm6HRRISJS — The Kilowatts (@klwtts) January 21, 2024

Nesse momento, a Tesla parecia ter esquecido o Model 3 Performance, o modelo mais rápido e mais desportivo da marca. Era vendido antes da atualização e terá desaparecido nesse momento. Esse modelo estará prestes a ser trazido de volta, fruto de uma novidade a ser preparada.

Sabemos que uma nova versão do topo de linha Model 3 está a chegar. Um novo protótipo do Tesla Model 3 Performance foi visto a circular por São Francisco. Este possui camuflagem na frente e atrás, o que é interessante, considerando que o design atualizado já foi revelado nos demais acabamentos.

I highlighted some differences here in blue, possible brake cooling? pic.twitter.com/d0Pk5xynk2 — Connor Grafius (@WidgeonRBLX) January 21, 2024

Isto poderá significar, potencialmente, que o novo Model 3 Performance terá modificações adicionais na carroçaria. Com estes protótipos a parecerem ter um divisor frontal mais agressivo, espera-se que esta novidade garanta também uma parte estética mais evoluída.

Não existe ainda uma data planeada para a chegada do Model 3 Performance, mas as provas começam a aumentar nos últimos meses. O Model S Plaid é o carro desempenho mais elevado da Tesla, mas muitos preferem o Model 3 Performance, por ser muito mais leve. Será interessante ver o que a Tesla preparou para a nova versão do carro elétrico.