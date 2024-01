Nokia vai investir 360 milhões de euros na Alemanha para desenvolver o 6G

Numa altura em que já estamos num momento em que a conectividade 5G está a avançar a todo o gás, sabemos que ainda existem muitas zonas onde até o 3G tem várias falhas. No entanto, de acordo com as notícias recentes, a Nokia vai investir 360 milhões de euros na Alemanha para desenvolver a rede 6G.

Nokia aposta na rede 6G na Alemanha

Hoje em dia estamos todos ligados à rede e, como tal, a rapidez e eficácia da ligação acabam por ser duas características fundamentais e valorizadas pelos utilizadores. Mas com a inovação dos equipamentos, e também com a quantidade de informação online a que recorremos no nosso dia a dia, é cada vez mais necessária uma ligação ainda mais veloz do que aquela que temos atualmente.

Nesse sentido, as notícias mais recentes revelam que a Nokia decidiu investir um total de 360 milhões de euros na tecnologia 5G Advanced e 6G da Alemanha. Em concreto, a marca finlandesa vai aplicar esse montante para desenvolver chips, hardware e software para as redes 6G do país alemão.

Este investimento entrou para o IPCEI (Projetos Importantes de Interesse Comum Europeu) e terá uma duração de 4 anos. Com esta aposta, a Nokia afirma que será possível usar-se a tecnologia da rede 6G, a Inteligência Artificial e o Metaverso no futuro.

Espera-se que a conectividade 6G chegue à Alemanha apenas daqui a 6 anos, ou seja, em 2030. Sabemos que passa a correr, mas ainda ainda há muito tempo para que a empresa da Finlândia avance e concretize todos os seus planos para este projeto.

Apesar de haver um interesse da Nokia no país alemão, este investimento de 360 milhões de euros também vai contar com um reforço de financiamento de 700 milhões de euros por parte do governo da Alemanha, destinados então à construção de uma infraestrutura da rede 6G no país.