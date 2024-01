Fim da partilha de passwords no Netflix ainda faz crescer o número de utilizadores

A decisão de bloquear a partilha de passwords que a Netflix aplicou parecia ditar o fim deste serviço. As ameaças de muitos utilizadores era o abandonar do serviço de streaming e voltar a outras propostas. Isso acabou por não ser verdade e novamente o número de utilizadores cresceu para valores máximos.

Assinantes do Netflix volta a crescer

Apesar de ir contra a vontade dos utilizadores, foi inevitável a mudança que a Netflix aplicou no seu serviço de streaming. Falamos do fim da partilha de contas e passwords, uma prática que lesava a empresa e a afundava nos resultados financeiros.

Mesmo com muitas ameaças e promessas, a verdade é que o número de utilizadores parece não parar de crescer. A cada trimestre este número aumenta e são cada vez mais os assinantes. A mais recente revelação mostra que no final de 2023 isso voltou a acontecer.

A Netflix apresentou esta semana os resultados financeiros do último trimestre, tendo fechado 2023 com um novo recorde de utilizadores. Para os 2 últimos meses do ano passado, a gigante do streaming revelou que 13 milhões de novos utilizadores aderiram ao seu serviço.

Fim da partilha de passwords traz utilizadores

Este valor levou a que tivesse um crescimento anual de assinantes de 12,8%. Este foi o crescimento mais rápido desde 2020 e dá continuidade a uma série de ganhos que começou no ano passado, após ter tido um ano muito instável e com muitas incertezas neste campo.

Em termos absolutos, a Netflix conta agora com 260 milhões de subscritores, o que a coloca no primeiro lugar como o serviço de streaming mais popular do mundo. Fica à frente da Amazon Prime Video, que tem 220 milhões de assinantes em todo o mundo.

A Netflix prometeu muitas mudanças para os próximos meses, sendo o fim do plano mais barato sem anúncios o mais visível. Além disso, e como o seu CEO revelou aos acionistas, a empresa pondera fazer novos ajustes nos preços e assim aumentar o valor pago para acesso a este serviço de streaming.