Microsoft vai despedir 1900 trabalhadores da Activision Blizzard e da Xbox

Estamos, sem dúvida, a atravessar uma fase crítica a nível dos empregos nas mais diversas empresas em todo o mundo, especialmente naquelas que estão ligadas à tecnologia. Agora foi a vez da Microsoft que vai despedir cerca de 1.900 trabalhadores da divisão da Activision Blizzard e da Xbox nesta semana.

A compra da Activision Blizzard pela Microsoft foi um dos temas mais badalados e polémicos dos últimos tempos. Mas finalmente o negócio ficou concretizado no mês de outubro de 2023 pelo incrível valor de 69 mil milhões de dólares.

Com a compra efetuada, tudo indicava que era tempo de progressão no setor dos jogos da empresa californiana... mas a Microsoft também não escapou à nuvem negra de despedimentos que está a afetar as empresas.

Microsoft vai despedir 1.900 trabalhadores da Activision Blizzard e Xbox

Embora o mercado dos jogos seja um dos mais rentáveis em todo o mundo, também este não consegue fugir à crise global de despedimentos. Nesse sentido, as mais recentes notícias indicam que a Microsoft vai despedir nada menos do que 1.900 trabalhadores da Activision Blizzard e da Xbox ainda nesta semana.

A empresa revelou a informação nesta quinta-feira (25) e os detalhes mostram que estes cortes representam cerca de 8% do total da força de trabalho da divisão geral de jogos da Microsoft e vão afetar sobretudo a recém adquirida Activision Blizzard.

Para além disso, é ainda informado que o presidente da Blizzard, Mike Ybarra, e o diretor de design, Allen Adham, também vão deixar a empresa, ao mesmo tempo que um dos mais recentes jogos de sobrevivência da Blizzard foi cancelado.

O sindicato de trabalhadores Communications Workers of America (CWA) disse que "O anúncio da Microsoft de que irá demitir 1.900 trabalhadores dos jogos deixa claro que, mesmo quando se trabalha numa empresa de sucesso num setor extremamente lucrativo, o seu sustento não está protegido sem uma voz no trabalho. [...] Continuaremos a apoiar os trabalhadores da Microsoft e de toda a indústria de jogos que desejam ter uma voz sindical no trabalho".

Segundo os dados do site Layoffs.fyi, já mais de 23.000 trabalhadores foram demitidos em 82 empresas do setor tecnológico apenas neste mês de janeiro de 2024.