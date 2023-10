É oficial! Microsoft compra finalmente a Activision Blizzard por US$ 69 mil milhões

Hoje é um dia de festa para a dona da Xbox, pois a Microsoft conseguiu finalmente comprar a Activision Blizzard pelo valor de 69 mil milhões de dólares. O negócio que andava com avanços e recuos há quase dois anos marca o maior acordo de toda a história dos jogos e foi então agora fechado após a aprovação da entidade reguladora do Reino Unido.

Microsoft compra a Activision Blizzard por US$ 69 mil milhões

Embora hoje seja sexta-feira dia 13, certamante não é um dia de azar para a Microsoft, pois esta data assinala a conclusão da sua compra da Activision Blizzard, um negócio que fica para a história como sendo o maior do segmento gaming.

Desde o início que esta aquisição gerou polémica, especialmente por parte da Sony, motivada pelo receio de que grandes jogos da Activision, como Call of Duty, se tornassem exclusivos para a Xbox da Microsoft e abandonassem, assim, a sua plataforma da PlayStation. Tal levou à intervenção e investigação de várias entidades reguladoras, nomeadamente dos EUA, Europa e Reino Unido.

Depois da aprovação norte-americana e europeia, finalmente no dia de hoje a Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido (CMA), que é a entidade reguladora antitruste do país, cedeu e aprovou a compra da criadora de jogos pela Microsoft.

Phil Spencer, CEO da Microsoft Gaming, anunciou a novidade na sua conta da rede social X, onde começa por dizer que "hoje é um bom dia para jogar".

Esta compra vai permitir que a Microsoft cresça significativamente no seu segmento de jogos e leve mais utilizadores para as suas consolas Xbox e plataforma Game Pass. Para já, não é novidade que a PlayStation vende mais do que o equipamento da Microsoft, mas com a compra da Activision certamente que essa diferença tenderá gradualmente a ser mínima.