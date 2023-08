Restaurantes: Cobrar taxa-extra a quem partilha comida?

A vida está difícil devido a tudo o que se vive no mundo. É a guerra, a inflação, a subida das taxas de juro, etc. Nos restaurantes há cada vez mais famílias a partilhar a comida... mas poderão os restaurantes começar a cobrar taxa extra?

Cobrar por partilha de comida não é ilegal, mas...

Já alguma vez pediu uma segunda colher para partilhar a sobremesa ou outro tipo de comida? Cobraram-lhe por isso? Talvez não, mas talvez venha a acontecer nos próximos tempos.

Em Itália há uma nova moda que cobra a quem partilha a comida - e essa moda até já chegou a Portugal, mas no sector nem todos a defendem, segundo revela a CNN.

O presidente da PRO.VAR confirma à CNN Portugal que já há restaurantes a aplicar uma taxa-extra pela partilha de comida, explicando que isso pode ser feito e é "legítimo", desde que se informe o cliente com uma nota na ementa. Apesar disso, Daniel Serra não é defensor da medida, uma vez que teme que uma situação do género crie "animosidade" por parte dos clientes, que também podem ficar avessos a uma eventual fidelização no restaurante em causa.

Daniel Serra refere ainda que “os portugueses têm de compreender que a margem dos restaurantes se reduziu drasticamente. Se até há bem pouco tempo os restaurantes facilitavam esta situação, agora acabam por ser obrigados a fazê-lo”, reitera, sublinhando que também há um custo acrescido na lavagem dos talheres extra.

De relembrar que, de acordo com a lei (artigo 135.º do decreto-lei aprovado em 2015, que define a lista de preços.) "nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este inutilizado".