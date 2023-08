Presidente da BYD deixa mensagem clara: este é o momento das marcas chinesas

As fabricantes chinesas estão confiantes do seu potencial e da relevância que a sua pegada tem, de forma crescente, no mercado dos elétricos. Aliás, o presidente da BYD deixou claro que este é o momento das marcas da China.

Num evento, o fundador e presidente da BYD, Wang Chuanfu, enalteceu o percurso das fabricantes chinesas e elogiou o trabalho que têm desenvolvido, no sentido de ganharem relevância no mercado global.

Falando especificamente da BYD, o presidente revelou que a chinesa é a primeira fabricante a produzir cinco milhões de novos carros elétricos, descrevendo o marco como histórico. Este momento não é relevante apenas para a BYD, mas também para as fabricantes chinesas, nomeadamente, a FAW, Dongfeng, SAIC, Chery, Changan, Geely e a Great Wall.

As nossas histórias são diferentes, mas partilham a mesma direção.

Aliás, pelas contas apresentadas pelo presidente da BYD, a China já é o maior mercado de carros elétricos, liderando em termos de tamanho da indústria e de exportação, nomeadamente de componentes.

Considerando o seu potencial e o crescimento que têm registado, Wang Chuanfu apelou a que as marcas chinesas continuem o bom trabalho e se empenhem, profundamente, no estrangeiro, de modo a tornarem-se globais.

É uma necessidade emocional para os 1,4 mil milhões de chineses verem uma marca chinesa tornar-se global.

Disse o presidente da BYD, motivando uma colaboração entre as marcas chinesas - desde aquela lançada em 1956, até à mais recente.

Leia também: