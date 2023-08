Vamos deixar de ver anúncios a promover contas no feed do Twitter/ X

O Twitter/ X tem sofrido constantes mudanças, pelo que se torna difícil de acompanhar. Desta vez, a rede social decidiu acabar com a possibilidade de promover contas no feed dos utilizadores.

A chegada de Elon Musk motivou (demasiadas) mudanças, no Twitter, inclusive aquela que mais impactou, visualmente, os utilizadores: X. De facto, o empresário é um furacão e não costuma deixar as empresas por onde passa indiferentes. Se isso é bom ou mau, bem, é com cada um...

Apesar das alterações que resultaram da sua chefia, no Twitter, a verdade é que a rede social tem uma nova CEO, que conduzirá as suas próprias mudanças. A mais recente novidade conta que o X deixará de permitir que os criadores promovam as suas contas no feed. Esta possibilidade foi introduzida anteriormente, para que as empresas interessadas pudessem atrair novos seguidores.

Atualmente, segundo uma fonte da Axios, as contas promovidas ou os anúncios focados na aquisição de seguidores geram mais de 100 milhões de dólares anuais em receitas globais. Contudo, são conteúdos estáticos e não correspondem à vertente multimédia que a plataforma quer adotar, apostando em vídeos, por exemplo.

Num comunicado enviado aos clientes, há uns dias, o X informou que a mudança surge "como parte de um esforço maior que visa otimizar a experiência do utilizador, priorizando o conteúdo". Na mesma comunicação, ressalvou que trabalhará para encontrar um caminho alternativo, que permita atingir os mesmos objetivos.