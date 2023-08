EA SPORTS FC 24 uma análise ao Ultimate Team

O Ultimate Team é um dos principais modos de jogo que FIFA tem apresentado nas sucessivas edições que têm sido lançadas. Tal como seria de esperar, o sucessor de FIFA, EA SPORTS FC não poderia deixar de fora o Ultimate Team que foi recentemente detalhado pela EA Sports.

EA SPORTS FC vai continuar a apostar forte no modo Ultimate Team que tantos milhões de jogadores "agarrou" desde sempre.

É um dos modos mais jogados e mais viciantes dos antigos FIFA e que agora se vê transposto para o seu sucessor mas, com algumas mudanças.

Com efeito o "novo" Ultimate Team que EA SPORTS FC vai apresentar, irá trazer algumas novidades. A essência continua a mesma, claro: criação do melhor plantel possível.

E para se criar o plantel mais forte é necessário um pouco de sorte, astúcia, capacidade de negociação e inteligência. Ultimate Team, continua a ser um modo que envolve muito mais que o simples jogo nas 4 linhas virtuais.

Esta primeira edição de EA SPORTS FC apresenta várias novidades entre elas a mais notória, claramente. A existência de jogadoras femininas. São mais de 1600 jogadoras acrescentadas ao jogo.

Pode-se dizer então que esta "nova" edição de Ultimate Team acaba por unir definitivamente duas metades do futebol atual, juntando o futebol masculino e feminino, no mesmo campo. Desta forma, o UT adquire uma nova dimensão e ganha um potencial diversificado para a construção da nossa equipa. Como curiosidade, o facto de haver a possibilidade de campanhas ao longo da temporada que se relacionam com desempenhos do mundo real no futebol feminino.

Sobe o nível dos jogadores no teu Clube com o Ultimate Team Evolutions, uma nova funcionalidade dentro do Ultimate Team que cria um caminho de progressão para os jogadores que já estão no teu Clube. Transforma os teus favoritos em lendas do clube, completa objetivos que melhoram as tuas habilidades individuais, Estilos de Jogo, classificações gerais e até mesmo o aspeto dos teus Itens de Jogador.

Os PlayStyles, tal como já vimos aqui, corresponde a uma nova forma de representar os jogadores e seus estilos de jogo em EA SPORTS FC e introduz uma nova dinâmica no Ultimate Team que vai além das classificações gerais, permitindo a construção dos nossos planteis com base nos bons jogadores e como eles realmente jogam em campo. PlayStyles leva isso para o próximo nível, e dá aos jogadores habilidades em campo que poucos têm.

Apesar de apenas os melhores jogadores de topo terem direito aos seus Playstyles aquando do lançamento de EA SPORTS FC, a EA Sports já prometeu que, ao longo do tempo, irá promover a disponibilização de mais Playstyles de mais jogadores.

Entretanto, um novo Design de Player Item EA SPORTS FC 24 introduz uma nova era para o icónico Player Item do Ultimate Team, colocando em foco os jogadores de futebol no coração do World's Game e elevando todas as informações-chave que são necessárias para entender cada jogador de forma rápida e simples. Os Player Items darão vida aos atletas de novas maneiras com imagens maiores e fundos animados, além de detalhes mais acessíveis, como escudos da liga e PlayStyles.

Por outro lado, os comentários e pedidos da comunidade foram ouvidos e este ano no Ultimate Team, haverá a possibilidade de reivindicar todas as recompensas de Objetivos ao mesmo tempo, mudando as posições dos jogadores sem a necessidade de consumir recursos, construindo novas equipas com Chemistry para ICONs aperfeiçoada, navegando pelo Ultimate Team mais facilmente com um novo switcher rápido que ajuda a alternar rapidamente entre recursos, descobrindo novos Objetivos e conteúdo com facilidade, e voltando aos relvados com mais facilidade.

A personalização do nosso clube de Ultimate Team também recebeu várias novidades e os jogadores podem a partir de agora, começar a personalizar a sua presença, aparência e branding, dentro e fora de campo.

O EA SPORTS FC 24 estará disponível para jogar no dia 29 de Setembro de 2023, com acesso antecipado através da Ultimate Edition disponível a partir de 22 de Setembro de 2023. As reservas já estão disponíveis para o EA SPORTS FC 24, que será lançado para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Os fãs que reservarem a Ultimate Edition até 22 de Agosto receberão uma série de benefícios para os jogadores, incluindo um item Herói não trocável da UEFA Champions League Ultimate Team em Novembro.