FC 24: EA Sports revela mais novidades sobre a jogabilidade

A EA Sports continua forte na divulgação de EA Sports FC 24, o sucessor de FIFA que chega já no último quadrimestre deste ano. Recentemente revelou as primeiras imagens sobre a jogabilidade (ver aqui) e eis que agora, chegam mais novidades.

Aos poucos e poucos, FC 24 (o sucessor de FIFA) começa a revelar-se no horizonte. Para muito, tem contribuído o esforço continuo da EA Sports para alicerçar o jogo em algumas bases sólidas.

Seja no que respeita a parcerias com clubes ou entidades relacionadas com o futebol, seja sob a forma de melhorias tecnológicas, FC 24 está a gerar fortes expetativas. Expetativas essas que ainda aumentaram mais com o primeiro trailer que mostra breves momentos de jogabilidade, e que apresentámos aqui.

Recentemente foram reveladas novidades sobre FC 24. Por exemplo, o avançado Norueguês do Manchester City, Haaland recebeu a honra de ser a estrela da capa do primeiro jogo EA Sports FC.

Para celebrar este feito, a EA Sports produziu um vídeo semelhante ao que seria um anúncio de turismo mostrando famosos marcos e cenários Noruegueses convertidos em "Haa-landscapes", transformando assim a Noruega em Haa-land. Através de fiordes pitorescos, luzes do norte dançantes, o majestoso Pulpit Rock e o belo arquipélago de Henningsvær, Erling Haaland está a ser celebrado como um tesouro nacional único.

No entanto, mais revelações foram feitas sobre o sucessor de FIFA. A EA Sports encontra-se mesmo decidida a criar uma onda de expetativas em redor de FC 24. A quebra com a FIFA foi um duro golpe.

Dessa forma, foi disponibilizado um novo trailer de 7 minutos, onde mais é mostrado sobre a jogabilidade de EA Sports FC 24:

Pode-se ver neste trailer de jogabilidade, narrado por Sam Kovalev e Kantcho Doskov da equipa de desenvolvimento, uma maior e melhor compreensão sobre o que foi feito em FC 24 para melhorar a experiência de jogo, focando temas como HyperMotionV, PlayStyles ou o motor Frostbite aprimorado.

HyperMotionV

O HyperMotionV é, talvez, o maior porta-estandarte de FC 24. Trata-se de uma ferramenta que tenta reproduzir os jogos tal e qual como se processam na realidade. Usando dados volumétricos de mais de 180 profissionais (homens e mulheres), para simular melhor os seus comportamentos em campo e em qualquer momento do jogo. A promessa da EA Sports é que, em FC 24, os movimentos dos jogadores e jogadoras, será mais realista que nunca antes visto.

Mas mais! Segundo o que tem vindo a ser anunciado, o HyperMotionV permite inclusive que existam mais de 1200 movimentos de corrida característicos dos melhores jogadores da atualidade.

Play Styles

Por outro lado, FC 24 também apresenta os Play Styles, ou Estilos de Jogo.

Tal como o nome indica, os PlaysStyles são um mecanismo criado para reproduzir, de forma mais orgânica o comportamento e habilidades nativas de cada jogador.

Todo a dinâmica dos PlayStyles assenta em dados massivos de jogadores do mundo real, recolhidos pela Opta e outras fontes, e que possibilitam a FC 24 reproduzir os jogadores de uma forma mais aproximada do real, disponibilizando lhes vários recursos exclusivos que tornam sua maneira de jogar mais autêntica.

Frostbite Engine

O motor Frostbite, como já é sabido, marca presença e em FC 24, vai ser responsável por trazer a jogo toda a beleza, emotividade e excitação que rodeiam os jogos de futebol. A nova tecnologia SAPIEN, é mais um passo na direção de reproduzir os jogadores da forma mais realista possível. Com recurso a modelos redesenhados dos jogadores e com 10x mais precisão anatómica, espera-se que FC 24 apresente uma dose de realismo sem precedentes.

De regresso estão também os Modos Clubs e VOLTA FOOTBALL que permitirão aos jogadores jogar, progredir e personalizar o seu jogador Pro de forma fiel ao futebol real, com a introdução de um novo formato de Temporada de Clubes que culmina em fases eliminatórias para apuramento de campeão, a introdução do PlayStyles para um desenvolvimento mais realista do jogador e mais personalização do que nunca.

FC 24 permite ainda que amigos possam partilhar um clube, independentemente da plataforma em que joguem. Os jogadores de última geração podem entrar em campo juntos, tal como os jogadores da geração atual. Também permite tabelas de classificação unificadas, uma para cada geração de consolas, para que os jogadores de diferentes consolas possam competir entre si numa classificação global.

O EA Sports FC 24 estará disponível para jogar no dia 29 de Setembro de 2023, com acesso antecipado através da Ultimate Edition disponível a partir de 22 de Setembro de 2023. As reservas já estão disponíveis para o EA SPORTS FC 24, que será lançado para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Os fãs que reservarem a Ultimate Edition até 22 de Agosto receberão uma série de benefícios para os jogadores, incluindo um item Herói não trocável da UEFA Champions League Ultimate Team em Novembro.