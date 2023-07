iPhone 15 Pro será o primeiro a utilizar esta nova ligação ultra-rápida

A Apple em cada lançamento do iPhone introduz novidades que muitas vezes são um trunfo para destacar o seu produto dos demais num mercado tão preenchido. Um desses exemplos é a ligação por satélite, no que a empresa chamou de SOS Emergência via Satélite. Mas antes, nos modelos anteriores, já havia introduzido outras tecnologias. A questão agora é saber o que trará o iPhone 15 Pro para se destacar. Será o Wi-FI 6E esse novo trunfo?

O iPhone 15 Pro poderá ser um "game changer" em várias tecnologias que a Apple disponibiliza no iPhone. Falamos claro na alteração da porta Lightning pela USB-C, também no SoC de 3 nanómetros e, possivelmente, um corpo fabricado em titânio, em vez do aço inoxidável que caracterizou os modelos até a esta data.

Tudo isto está ainda na bolha do rumor, pois a só daqui a cerca de dois meses, com o lançamento dos novos modelos do iPhone, iremos perceber o que é verdade ou não. Agora, na berlinda está igualmente a tecnologia Wi-Fi 6E.

Mas o que é o WiFi 6E?

O Wi-Fi 6E é uma tecnologia de rede sem fio emergente que ainda está a tentar ganhar o seu espaço no mercado. O Wi-Fi 6E é uma extensão do padrão Wi-Fi 6 (também conhecido como 802.11ax) e refere-se à capacidade de operar na faixa de frequência de 6 GHz.

Antes do Wi-Fi 6E, as redes Wi-Fi operavam principalmente nas faixas de 2,4 GHz e 5 GHz. No entanto, estas faixas de frequência podem ficar congestionadas em ambientes com muitos dispositivos ligados simultaneamente, o que pode levar a uma degradação do desempenho da rede. A adição da faixa de 6 GHz oferece mais canais disponíveis e mais largura de banda, o que pode levar a melhorias significativas na velocidade e desempenho das redes Wi-Fi.

iPhone 15 poderá trazer Wi-Fi 6E

De acordo com os analistas Blayne Curtis e Tom O'Malley, o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max virão equipados com a tecnologia Wi-FI 6E. Isto significa que, se tivermos um router compatível em casa, a velocidade de download, a latência e a distância de ligação irão melhorar substancialmente, graças ao facto desta tecnologia operar na banda de frequência de 6GHz, que é muito menos congestionada e funciona melhor.

Apesar de haver já alguns smartphones a suportar esta tecnologia, na realidade nas nossas casas e na generalidade dos sítios onde nos ligamos por Wi-Fi, ainda não se tira proveito desta melhoria nas redes sem fios. Isto porque atualmente são ainda poucos os routers no ativo que oferecem esta banda de frequência, o que fará que só daqui a alguns anos (possivelmente 2 ou 3) esta tecnologia esteja amplamente disseminada.

Mas a Apple sabe disso, e coloca estas tecnologias (a par dos seus concorrentes) para pressionar o próprio mercado. Relembramos que estes iPhones não serão os primeiros dispositivos da empresa a incluir a tecnologia. Tanto o iPad Pro com chip M2 como os Macs lançados em 2023 têm-no, pelo que parece bastante razoável que a Apple o adicione aos iPhones que sairão em setembro.

Por outro lado, o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus virão com Wi-Fi 6, que funciona nas tradicionais bandas de 2,4 GHz e 5 GHz, mas de uma forma mais rápida e eficiente.

Em relação aos routers, é também verdade que as operadoras já estão sensibilizadas a este necessário avanço, e algumas já comercializam routers que suportam Wi-Fi 6E, como referido aqui.

No geral, este é mais um bom incremento no iPhone para a linha Pro e Pro Max. No concreto, ainda estaremos a alguns anos de tirar proveito do incremento da velocidade das comunicações sem fios.