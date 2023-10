Apple prepara Vision Pro a preços “acessíveis”. Mas não serão assim tão acessíveis…

Temos de esperar até ao início de 2024 para ver finalmente os promissores Apple Vision Pro, mas mesmo antes do seu lançamento já se fala numa versão mais modesta destes óculos de realidade virtual e aumentada da Apple. Agora já se sabem mais pormenores sobre este modelo "acessível" - ou não tão acessível?

Versão barata? Ou menos cara?

Era claro para a empresa de Cupertino que tinhaa que desenvolver duas variantes deste produto. A primeira, os Apple Vision Pro, tem um preço de 3.500 dólares e isso faz com que seja um produto muito difícil de se tornar um sucesso em massa. A solução é criar uma segunda versão, um pouco mais modesta e acessível.

Para desenvolver este modelo ligeiramente mais barato, serão feitos sacrifícios significativos em dois domínios. Em primeiro lugar, a utilização de ecrãs de menor resolução e do chip do iPhone em vez do chip do Mac. Em segundo lugar, o ecrã externo será removido com a tecnologia EyeSight, que renderizava os olhos do utilizador para que este pudesse "olhar" para nós enquanto os utilizava na interação com o mundo exterior.

Fontes próximas da empresa indicam que os preços estão a ser discutidos entre os 1.500 e os 2.500 dólares. Se se mantiverem nos 1.500 dólares, que parecem ser uma opção, a Apple terá certamente uma alternativa mais "acessível", mas resta saber se os sacrifícios de hardware não irão prejudicar significativamente a experiência.

Apple também planeia segunda geração dos Vision Pro

A Apple não está apenas a trabalhar no modelo acessível, mas também numa segunda geração dos Vision Pro. Entre os melhoramentos, está um tamanho mais compacto e leve, que os tornará mais confortáveis de usar, e também um sistema que permite a sua utilização sem óculos. A versão atual utiliza lentes especiais.

Há também mais pormenores sobre os novos Macs baseados no tão aguardado chip M3 da Apple. O MacBook Pro chegará possivelmente na primavera de 2024, enquanto o MacBook Air chegará no final do verão. Haverá iPads renovados com chips mais rápidos e o iPad Pro terá um design renovado e um teclado mágico, mas só os veremos em 2024.

Neste trimestre, o foco está nos iPhones. A atenção no trimestre que antecede o Natal centra-se, portanto, nos novos iPhone 15/Plus e iPhone 15 Pro/Max. É nesta altura que se registam as vendas mais acentuadas destes dispositivos, mas a questão é saber se os novos modelos terão um impacto notável.

