A sua impressora mudou de nome? Não se assuste, a culpa é do Windows Update

Os últimos dias não têm sido fáceis para a Microsoft e para o Windows. Alguns problemas têm sido detetados pelos utilizadores, que ainda assim não comprometem a utilização deste sistema. A mais recente situação volta a focar-se nas impressoras, que de forma automática mudaram todas o seu nome.

Provavelmente ainda não reparou, mas a impressora que tem ligada ao seu PC está diferente. Esta, dentro do Windows, tem agora um novo nome, que certamente nunca terá ouvido falar. O nome será comum para todos e é de uma impressora da HP.

Independentemente da marca da sua impressora, esta deverá estar agora a surgir no Windows com o nome HP LaserJet M101-M106. Este foi um processo automático e que resultou de uma atualização que terá sido recebida diretamente do Windows Update da Microsoft.

As teorias apresentadas apontam diretamente para os metadados que a HP enviou à Microsoft na semana passada. Estes são informações fornecidas por empresas sobre dispositivos ligados a um PC para ajudar o Windows a reconhecer o hardware ligado. É por isso que um erro nos metadados enviados pela HP através do Windows Update pode ter causado esse grande problema de identificação.

Estes metadados são extraídos diretamente do Windows Update silenciosamente e por isso não aparecem como outra app no histórico de downloads. Para poder ver o arquivo, teria que ir diretamente para a pasta “DeviceMetadataCache” nos próprios arquivos do sistema.

Se foi um dos afetados, poderá ver como ao aceder em "Dispositivos e Impressoras" no Painel de Controlo. Todos os computadores vão mudar os seus ícones e nomes. O ícone pertencerá a uma HP LaserJet M101-M106, independentemente de a impressora ser Canon, Epson, Brother ou qualquer outra. Afeta até serviços da Microsoft, como "Microsoft Print to PDF".

Obviamente, que esta mudança é algo que afeta apenas a etiqueta da impressora, mas esta continuará a funcionar normalmente. Por agora, a Microsoft trabalha com a HP para poder oferecer uma solução, estando consciente da situação. Depois de instalar a app da HP de forma silenciosa, é agora um novo problema, ao mudar o nome de todas as impressoras nos PCs dos utilizadores.