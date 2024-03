Dica: como verificar se um número de telefone é um scam

Hoje em dia, ninguém está a imune de receber uma chamada de um scammer a tentar roubar-lhe dinheiro. Com estes golpes a acontecerem tantas vezes, torna-se difícil perceber quando um número é legítimo ou não. Portanto, descubra hoje como verificar se um número de telefone é, ou não, um scam.

Como verificar se um número de telefone é um scam

A melhor maneira de verificar se um número é fraudulento é inseri-lo no seu motor de pesquisa favorito. Se o número de telefone pertencer a uma empresa legítima, há uma boa hipótese de estar presente algures no seu website. Não se esqueça de verificar se o site listado é legítimo e não um site falso criado para enganar as pessoas.

Na maioria das vezes, não verá uma empresa nos resultados da pesquisa. Em vez disso, verá algo parecido com a imagem abaixo. Esta imagem foi tirada de um PC em Portugal, pelo que os resultados são relevantes para números que ligam para números de telefone portugueses; os seus resultados podem variar consoante o seu país de origem.

Estes websites de chamadas fraudulentas salvam a vida na identificação de potenciais burlões. Se um número específico estiver a fazer uma ronda de scams, as pessoas podem apresentar uma denúncia ou publicar comentários respetivos a esse número. À medida que o burlão liga a um número cada vez maior de pessoas, o número de denúncias nos websites aumenta.

Com o passar do tempo, é criada uma base de dados de autores de chamadas fraudulentas confirmadas que pode consultar quando alguém lhe liga. Basta introduzir o número e verá um histórico de denúncias com base nesse número.

Use uma base de dados de números de telefone

Como alternativa, pode sempre utilizar um website conceituado para utilização futura. Por exemplo, o ligaram.me. Pode ver que o número tem uma série desagradável de relatórios negativos, um sinal claro de que a pessoa que me está a ligar não parece muito legítima.

Vale a pena consultar os comentários públicos para ver as experiências pessoais de outras pessoas com o número e formular melhor uma ideia sobre se o número é uma burla.

Por que não ligar de volta para o número?

Ligar de volta para um número às cegas é uma péssima ideia. Existem tipos específicos de burlas em que o ladrão quer que lhe ligue de volta. Os burlões dependem do facto de as pessoas ficarem curiosas sobre quem lhes telefonou e ligarem de volta para o número.

Infelizmente, quando a vítima telefona de volta, liga-se a uma linha premium que custa muito dinheiro por minuto. O burlão tenta manter a vítima em linha o máximo de tempo possível para maximizar os seus ganhos. A vítima nem sequer se apercebe de que está a pagar tarifas especiais até receber uma conta telefónica enorme.

Se estiver a receber muitas chamadas de spam, pode valer a pena verificar formas de as bloquear automaticamente. Embora as chamadas de spam já tenham sido uma praga imparável, aplicações como o Truecaller podem detetar e impedir que os autores de chamadas de spam liguem para o seu smartphone.

