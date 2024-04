Como planear as suas férias antecipadamente? Veja algumas sugestões

Muitas pessoas criaram o hábito de planear as férias antecipadamente, chegando até ao ponto de as comprarem com um ano de antecedência, não só para garantirem acesso a um local específico como também para poderem obter os melhores descontos. Mas o planeamento vai além do sítio onde se pretende ficar.

O planeamento das férias é algo que dá jeito não só à hotelaria em geral, mas também às pessoas que acabam por comprar mais cedo e assim conseguirem melhores preços. Em suma, é um “dois em um” onde todos ficam a ganhar.

Procure preços fora dos sites “tudo em um”

É importante não confiar cegamente em sites que oferecem propostas de viagens, aluguer de carros e hotéis. Por vezes, contactar o hotel onde quer ficar acaba por ficar mais barato e acessível, uma vez que há sempre taxas envolvidas para poderem mostrar o seu hotel diretamente a quem pretende comprar.

E mesmo que os hotéis não tenham o preço mais económico, deve procurar sempre em mais do que um site para poder aproveitar algumas promoções ou ofertas para novos utilizadores registados.

Procure locais para explorar

Normalmente, pelo menos em Portugal, as juntas de freguesia ou câmaras municipais dispõem de algumas informações para turistas que podem ser do seu interesse, como espaços a visitar, roteiros ou atividades que pode fazer enquanto está de férias. Algumas até incluem especificamente atividades para crianças para que estas se possam divertir tanto como os adultos. Assim, passe pelos sites dos locais indicados ou faça uma pesquisa no Google que certamente irá encontrar locais inspiradores para visitar ou para passear.

Se planeia sair durante todo o dia, leve água, um powerbank, e outras coisas que pode precisar durante a exploração de um novo local.

Encontre onde estacionar

Estacionar o carro num local seguro é algo que deve ser considerado, porque nem todos os locais onde vai estar permitem estacionamento gratuito, hanvendo também a hipótese de os parques de hotéis ficarem cheios. Assim, encontrar um estacionamento low cost pode ser desafiante, mas existem empresas especializadas em parques de estacionamento que podem encontrar facilmente nas imediações. Lembre-se sempre de fechar bem os vidros e trancar o carro para máxima segurança, sem deixar objetos à vista.

Faça contacto com a gastronomia local

A gastronomia do nosso país, bem como a do mundo, é algo que deve ser sempre saboreado. Por isso, nas suas férias, procure sempre locais que possam enriquecer o seu paladar e fazê-lo divertir com novas experiências. Uma das formas que pode encontrar para isso acontecer, além da consulta das informações das juntas e dos municípios, é uma procura em aplicações como o The Fork, Trip Advisor ou Google Maps, onde pode encontrar avaliações, pontuações e fotografias da comida regional de muitos países.