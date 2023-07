Google Fotos: encontre os lugares no mapa que já visitou através da fotografia

Seja uma foto de família, uma selfie, uma simples fotografia à paisagem ou a um monumento, as férias e passeios ficam registados no smartphone e ter um mapa montado por imagens pode ser uma excelente recordação. Encontre estes lugares no mapa.

Encontre os lugares no mapa através das fotos no Google Fotos

Para quem utiliza o Google Fotos como local de backup para as fotografias e vídeos, existem inúmeras funcionalidades que vão além do simples "guardar na cloud". O serviço disponibiliza editor de fotos e vídeos, possibilidade de criação de álbuns e até um serviço de impressão, para que possa ter as suas fotos em formato físico. Existem ainda as memórias que são criadas e nos fazem reviver momentos do passado... e, para quem tem a localização ativada, também é possível olhar para o mapa e recordar as capturas que foram feitas em determinado local.

Para encontrar os locais, o primeiro passo a fazer depois de abrir a app é aceder à pesquisa, que está na barra de opções abaixo no ecrã. Existem duas opções, a primeira passa por abrir o mapa. A segunda será clicar em "ver tudo" para ter acesso a fotos organizadas por locais.

Ao selecionar o mapa poderá ver a quantidade de fotografias que tem guardadas com localização e olhar para o mapa, que está pintado nas áreas onde existem fotos associadas. Poderá jogar com o zoom no mapa para ver em pormenor os locais por onde passou e o que por lá fotografou. As fotos aparecem de forma cronológica na zona abaixo do mapa, sendo depois fácil passear pelos locais onde esteve.

Há ainda uma outra forma de olhar para o mapa. Neste caso, ao ver uma foto na galeria e já não se recorda onde é que foi tirada, basta abrir a foto, deslizar o ecrã para cima e vai encontrar uma série de informações relacionadas, incluindo a localização com mapa associado. Poderá ainda ver as pessoas que estão identificadas na foto, data de captura, bem como detalhes da fotografia, como o smartphone com que foi tirada, o tamanho e a lente.

Desta forma, poderá explorar as suas memórias de forma mais imersiva, para que nunca se esqueça dos lugares por onde passou.