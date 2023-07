Apple lança beta 3 do iOS 17, macOS Sonoma, entre outros…

A caminho da versão final, a Apple lança agora a beta 3 do iOS 17, assim como do iPadOS 17 e macOS Sonoma. A grande novidade, para já, reside no facto destas versões estarem abertas aos utilizadores do Apple Beta Software Program.

O que virá de novo na beta 3?

O iOS 17 beta 3 foi lançado e estamos a verificar o que afinal aparece de novo. Novas versões betas para macOS Sonoma, watchOS 10, iPadOS 17, HomePod OS 17, tvOS 17 e Apple Studio Display também estão disponíveis.

A Apple revelou o iOS 17 na sua conferência anual de programadores, há um mês, onde apresentou novos recursos para o iPhone, incluindo StandBy, correio de voz ao vivo, atualizações AirDrop e muito mais.

Depois de já termos experimentado muitos destes recursos nas duas primeiras betas, notamos que há evolução de versão para versão o que nos diz que na beta 3 alguns erros já não acontecerão e os consumos de energia estarão mais controlados.

Mais utilizadores para o iOS 17

O iOS 17 beta 3 promete ser interessante por dois motivos. Primeiro, a Apple simplesmente teve mais tempo para aperfeiçoar e desenvolver recursos desde a WWDC. A outra razão é que a versão beta anterior foi compilada apenas cinco dias após a apresentação da conferência. O iOS 17 beta 3 deve ter mais considerações para o feedback do programador desde a primeira beta, lançado no dia 5 de junho.

Além disso, esta versão terá já utilizadores do Apple Beta Software Program. Se detetar alguma novidade, partilhe connosco nos comentários.