O AirTag rapidamente se tornou num dos mais populares dispositivos da Apple. Serve para vigiar as bagagem durante as viagens, monitorizar ferramentas, seguir o rasto de droga, de ações de solidariedade, para apanhar ladrões de peças de cemitério e até para manter os animais de estimação "debaixo de olho". A Rede Encontrar é cada vez maior e isso dá mais poder ao AirTag. Assim, uma nova versão o que poderia trazer à sua tentacularidade?

Os AirTags são dispositivos que, através da rede Encontrar e dos iPhones, permitem informar o proprietário da sua localização, permanentemente e em tempo real. Basta passar perto do AirTag um iPhone para este comunicar com a rede Encontrar (Find My) a sua posição geográfica. E isso tem funcionado muito bem. Aliás, hoje existem milhões de dispositivos espalhados pelo mundo.

A versão atual da etiqueta localizadora da Apple poderá estar em evolução na mesa de trabalhado os engenheiros da Apple. Segundo um novo relatório do analista Ming-Chi Kuo, a próxima versão, além de algumas melhorias poderá trazer uma melhor integração com o Vision Pro.

Kuo sugeriu pela primeira vez ano passado, que a Apple poderia lançar um AirTag 2. Na época, o analista disse que as estimativas de vendas do acessório giravam em torno de 20 milhões em 2021 e 35 milhões em 2022.

Se as vendas de AirTags continuarem a crescer, acredito que a Apple desenvolverá a segunda geração.

Disse Kuo naquele relatório.

Num novo post no Twitter, Kuo disse que acredita que o AirTag 2 entrará em produção em massa durante o quarto trimestre do próximo ano.

Esta não é a primeira vez que Kuo fala sobre a ideia da Apple atualizar as suas outras linhas de produtos para integrar com o Vision Pro. Por exemplo, recentemente deixou a informação que o iPhone 15 incluirá um chip Ultra Wideband atualizado para criar um ecossistema competitivo em torno do Vision Pro.

A versão atual do AirTag possui um chip U1 para monitorização localização exata. Uma versão atualizada provavelmente incluiria uma nova versão desse chip, quem sabe a versão U2!

Se de facto a Apple estiver a trabalhar na segunda versão, então nos próximos meses os rumores irão adensar-se e iremos ter mais informações. No entanto, deixamos já aqui o desafio:

Que funcionalidades ou melhorias deveria trazer o AirTag 2?