Apple anuncia MacBook Pro M3 de 14 e 16 polegadas

A Apple apresentou no evento “Scary Fast” os novos modelos do seu computador portátil MacBook Pro de 14 e 16 polegadas. O trunfo está na atualização do seu processador: a empresa equipou-os com os novos Apple M3.

Novos MacBook Pro com Apple M3

A Apple anunciou hoje a nova linha de MacBook Pro com chips M3 Pro e M3 Max, que oferecem incrementos significativos de desempenho de CPU e GPU.

A linha agora começa com um modelo MacBook Pro mais barato de 14 polegadas equipado com o chip M3 do modelo básico. Existem também as habituais configurações topo de linha com M3 Pro e M3 Max, disponíveis nos tamanhos de 14 e 16 polegadas.

A nova GPU da série M3 inclui recursos como cache dinâmico, ray-tracing e muito mais, para oferecer o maior salto em desempenho gráfico até agora.

A Apple diz que o M3 Pro é até 20% mais rápido que o equivalente M2 da geração anterior. Enquanto isso, o M3 Max é até 2x mais rápido que o M2 Max.

Com o M3 Max, o MacBook Pro pode agora suportar até 128 GB de RAM. A autonomia da bateria é avaliada em até 22 horas e a Apple afirma que os computadores portáteis oferecem o mesmo desempenho ligados à corrente ou à bateria.

Visualmente, o chassis e o design externo dos computadores portáteis parecem ser os mesmos. O foco aqui está no aumento das especificações de M2 para M3. No entanto, o ecrã interno Liquid Retina XDR foi melhorado com um brilho adicional. E para se destacar da multidão, a Apple tem uma nova cor, Space Black, que parece simplesmente deslumbrante.

Preço e disponibilidade

O novo MacBook Pro M3 pode ser encomendado hoje, e os modelos MacBook Pro M3 Pro e M3 Max de 14 e 16 polegadas estarão disponíveis na próxima semana.

O modelo topo de gama com chip M3 custa a partir de 2049 €, um novo preço inicial mais barato para o MacBook Pro de 14 polegadas. Para o de 16 polegadas, o preço começa nos 3099,00 €.