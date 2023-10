Apple apresentou 3 novos SoCs! Sejam bem vindos os M3, M3 Pro e M3 Max

A decisão da Apple de criar os seus próprios processadores tem-se mostrado acertada em vários níveis. A cada ano mostra novas propostas e, agora, surgiram 3 novos SoCs. Falamos dos M3, M3 Pro e M3 Max, que acabaram de ser apresentados.

Como acontece todos os anos, a Apple revela os novos modelos dos seus SoCs, que vão alimentar os seus computadores. Estes trazem novas capacidades e ainda mais eficiência energética, sendo assim a escolha natural para muitos utilizadores.

Os novos M3, M3 Pro e M3 Max seguem este caminho e ao serem construídos com a tecnologia de 3 nm garantem ser os mais avançados da indústria. A Apple aplica aqui toda a sua capacidade e garante melhorias muito grandes em várias áreas.

A Apple garante que estes SoCs estão preparados para ray-tracing, o que garante uma melhor e mais rápida renderização de vídeo. Assim, estas novas máquinas vão ser ainda mais rápidas neste campo, o que é excelente para a maioria dos utilizadores.

Há, como sempre, melhorias no campo do desempenho, com a Apple a revelar que os novos SoCs conseguem ter 15% mais desempenho, comparados com os modelos anteriores. No campo da eficiência, os ganhos são de 30%.

Em termos de eficiência energética há também melhorias, com a Apple a revelar que os M3 consomem metade da energia face ao M1. Comparados com um PC com 12 núcleos, a Apple garante que consomem apenas 1/4 da energia.

Estes novos SoCs vão agora ser aplicados nos novos modelos do MacBook Pro e outras propostas, para assim dar ainda mais aos utilizadores.