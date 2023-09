Estava prometido desde a semana passada e se tem um iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV ou umas colunas HomePod, então, já pode instalar aquele é o melhor sistema operativo alguma vez feito pela Apple. Deixamos o rol de novidades a que irá ter acesso no iOS 17.

A Apple apresentou na semana passada a gama do iPhone 15, do Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 e lançou ainda uma atualização dos AirPods Pro 2. Além disso, a empresa prometeu a versão final dos seus sistemas operativos para esta semana, por forma a trazer uma mão cheia de novidades que desde o início do verão andava a preparar. Após 8 versões beta e uma RC, está lançado o iOS 17.

iOS 17: O que há de novo?

Telefone

Os cartazes de contacto permitem-lhe aparecer com um cartaz personalizado nos dispositivos de outras pessoas quando lhes liga.

Mensagens

A aplicação Stickers iMessage coloca todos os seus stickers num só lugar, incluindo os Stickers animados, Memoji, Animoji, stickers de emoji e os pacotes de stickers de terceiros.

Pode criar Stickers animados elevando o objeto das fotografias ou vídeos e aplicando‑lhes um estilo com efeitos como Brilhante, Saliente, Banda desenhada e Contorno.

Quando chega a um destino em segurança, a Verificação notifica automaticamente um membro da família ou amigo e pode partilhar informação útil com eles em caso de atraso.

As melhorias da pesquisa ajudam a procurar mensagens com maior rapidez, permitindo combinar filtros de pesquisa, tal como pessoas, palavras‑chave e tipos de conteúdo (por exemplo, fotografias ou hiperligações) para encontrar exatamente o que procura.

Passe o dedo para a direita em qualquer balão para responder a uma mensagem incorporada.

A limpeza do código de confirmação único apaga automaticamente os códigos de confirmação da aplicação Mensagens após serem usados com o preenchimento automático noutras aplicações.

FaceTime

Deixe uma mensagem de vídeo ou áudio para capturar exatamente o que pretende dizer quando alguém não atende uma chamada FaceTime.

Desfrute de chamadas FaceTime na Apple TV utilizando o iPhone como uma câmara (Apple TV 4K 2.ª geração e posterior).

As reações sobrepõem efeitos tridimensionais, tais como corações, balões, confetes, e muito mais, ao seu redor em videochamadas e podem ser acionadas com gestos.

Os efeitos de vídeo permitem ajustar a intensidade do modo Luz de estúdio e Retrato.

Em espera

Experiência em ecrã completo com informação de consulta rápida, tal como relógios, fotografias e widgets, concebida para ser vista à distância quando coloca o iPhone de lado e durante o carregamento, tal como na mesa de cabeceira, no balcão de cozinha ou na secretária.

Estão disponíveis relógios em vários estilos, incluindo Digital, Analógico, Solar, Flutuante e Relógio internacional, com elementos que pode personalizar, tal como a cor de realce.

A aplicação Fotografias percorre automaticamente as suas melhores fotografias ou mostra um álbum específico à sua escolha.

Os widgets dão‑lhe acesso a informação à distância e aparecem nas pilhas inteligentes que fornecem a informação certa no momento certo.

O modo Noite dá um tom vermelho aos relógios, fotografias e widgets em condições de pouca luz.

A vista preferida de acordo com o carregador MagSafe lembra-se da sua preferência para cada local onde efetua o carregamento com MagSafe, seja um relógio, fotografias ou widgets.

Widgets

Os widgets interativos permitem realizar ações, tal como marcar um lembrete como concluído, diretamente no widget. Basta tocar no elemento no ecrã principal, ecrã bloqueado ou em espera.

Os widgets do iPhone no Mac permitem adicionar widgets do iPhone à secretária do Mac.

AirDrop

NameDrop permite trocar informações de contacto com alguém novo ao aproximar os iPhones.

A nova maneira de iniciar o AirDrop permite partilhar conteúdo ou iniciar uma sessão SharePlay através de AirDrop ao aproximar os iPhones.

Teclado

A precisão melhorada da correção automática torna a digitação mais fácil através da utilização de modelos de linguagem mais poderosos.

A edição da correção automática mais simples sublinha temporariamente as palavras corrigidas e permite‑lhe restabelecer o que digitou originalmente com apenas um toque.

Safari e palavras‑passe

Os perfis mantêm a sua navegação separada por tópicos, como trabalho e pessoal, separando o histórico, cookies, extensões, grupos de separadores e favoritos.

As melhorias na navegação privada incluem bloquear as janelas de navegação privada quando não as está a usar, bloquear o carregamento de rastreadores conhecidos e remover o seguimento de identificação dos URL.

A partilha de palavras‑passe e chaves‑passe permite criar um grupo de palavras‑passe para partilhar com contactos de confiança, as quais permanecem atualizadas à medida que os membros do grupo efetuam alterações.

O preenchimento automático do código de confirmação único do Mail é preenchido automaticamente no Safari para poder iniciar sessão sem sair do navegador.

Música

Com SharePlay, é mais fácil qualquer pessoa no carro controlar e reproduzir música em Apple Music.

Transição gradual entre músicas através do fade out da música em reprodução enquanto ocorre o fade in da seguinte, para que a música nunca pare.

AirPlay

Ao apresentar os dispositivos por ordem de relevância, com base nas suas preferências, a lista de dispositivos AirPlay inteligentes torna ainda mais simples encontrar a coluna ou televisão compatível com AirPlay certa.

As ligações sugeridas do dispositivo AirPlay são apresentadas proativamente como uma notificação para agilizar ainda mais a ligação aos seus dispositivos AirPlay preferidos.

São estabelecidas ligações automáticas AirPlay entre o iPhone e o dispositivo compatível com AirPlay mais relevante, bastando tocar em Reproduzir para começar a desfrutar do conteúdo.

AirPods

O áudio adaptável fornece um novo modo de escuta que combina dinamicamente o cancelamento ativo de ruído e Transparência para personalizar a experiência do controlo de ruído com base nas condições ambientais (AirPods Pro (2.ª geração) com a versão do firmware 6A300 ou posterior).

O volume personalizado ajusta o volume do conteúdo multimédia em resposta ao ambiente circundante e às preferências de reprodução ao longo do tempo (AirPods Pro (2.ª geração) com a versão do firmware 6A300 ou posterior).

A deteção de conversa baixa o volume do conteúdo multimédia e reforça as vozes das pessoas à frente do utilizador, reduzindo também o ruído de fundo (AirPods Pro (2.ª geração) com a versão do firmware 6A300 ou posterior).

Para tirar e ligar o som do microfone, carregue na haste dos AirPods ou na Digital Crown nos AirPods Max durante uma chamada (AirPods (3.ª geração), AirPods Pro (1.ª e 2.ª gerações) ou AirPods Max com a versão do firmware 6A300 ou posterior).

Mapas

Os mapas offline permitem selecionar uma área onde pretende aceder, pesquisar e explorar informação importante sobre os lugares, para a descarregar e utilizar quando o iPhone não tem Wi‑Fi ou sinal da rede móvel.

As melhorias aos itinerários para VE disponibilizam itinerários com base na disponibilidade dos carregadores de VE em tempo real para carregadores compatíveis.

Saúde

A reflexão de Estado de espírito permite registar emoções momentâneas e estados de espírito diários, escolher que fatores têm maior impacto na sua vida e descrever os seus sentimentos.

Os gráficos interativos fornecem informações sobre o seu estado de espírito, como mudou ao longo do tempo e que fatores têm maior influência, tal como exercício, sono e minutos de atenção plena.

As avaliações de saúde mental ajudam a compreender o seu risco atual de depressão e ansiedade e se seria benéfico obter apoio.

A distância do ecrã aproveita a câmara TrueDepth do Face ID para incentivar a aumentar a distância do ecrã do dispositivo para reduzir o cansaço visual digital e pode ajudar a reduzir o risco de miopia nas crianças.

Privacidade

Os avisos de conteúdo sensível podem ser ativados para impedir que sejam mostradas acidentalmente imagens que contenham nudez aos utilizadores em Mensagens, AirDrop, cartazes de contactos na aplicação Telefone e em mensagens do FaceTime.

As proteções alargadas de Segurança na comunicação para crianças agora detetam, além de fotografias, vídeos que contêm nudez que as crianças poderão receber ou tentar enviar através de Mensagens, AirDrop, cartazes de contactos na aplicação Telefone, mensagens do FaceTime e no seletor de Fotografias do sistema.

As permissões de partilha melhoradas disponibilizam ainda mais controlo sobre o que é partilhado com as aplicações, com um seletor de fotografias incorporado e uma permissão de só adicionar para o Calendário.

A proteção de seguimento de hiperligações remove informação adicional de hiperligações partilhadas em Mensagens, Mail e na navegação privada do Safari que alguns sites usam nos URL para rastrear a navegação noutros sites e as hiperligações continuarão a funcionar como esperado.

Acessibilidade

O Acesso assistido condensa as aplicações e experiências às suas funcionalidades básicas nas aplicações Telefone e FaceTime, Mensagens, Câmara, Fotografias e Música, incluindo letra grande, alternativas visuais e opções mais focadas para reduzir a carga cognitiva.

A Fala em tempo real permite digitar o que pretende dizer e fazer com que seja enunciado em voz alta em chamadas telefónicas, chamadas FaceTime e em conversas presenciais.

Apontar e enunciar no Modo de deteção da aplicação Lupa usa o iPhone para ler texto em voz alta de objetos físicos com etiquetas de texto pequenas, tal como teclados em portas e botões em eletrodomésticos.

Esta atualização inclui também outras funcionalidades e melhorias:

A opção Animais de estimação no álbum Pessoas da aplicação Fotografias faz aparecer animais de estimação individuais no álbum, tal como acontece com os amigos e os membros da família.

O widget Álbum de fotografias permite selecionar um álbum específico na aplicação Fotografias para que apareça no widget.

A partilha de objetos na aplicação Encontrar permite partilhar um AirTag ou um acessório da rede Encontrar com até cinco pessoas.

O histórico de atividade na aplicação Casa apresenta um histórico recente de eventos de fechaduras das portas, portas de garagem, sistemas de segurança e sensores de contacto.

Os ficheiros PDF e as digitalizações de documentos incorporados na aplicação Notas são apresentados em tamanho completo, tornando‑os fáceis de visualizar e marcar.

Os novos stickers de Memoji no Teclado incluem Auréola, Sorriso matreiro e Cucu.

Os atalhos de aplicações na secção Mais relevantes do Spotlight disponibilizam atalhos de aplicações para a sua próxima ação quando procura uma aplicação.

O separador Partilha redesenhado na aplicação Fitness apresenta destaques da atividade dos seus amigos, tais como recordes e distinções.

O início de sessão com o endereço de e‑mail ou número de telefone permite iniciar sessão no iPhone com qualquer endereço de e‑mail ou número de telefone listado na sua conta ID Apple.

As novas ferramentas de desenho na aplicação Freeform incluem uma caneta de tinta permanente, pincel de aguarela, régua e muito mais, para criar quadros expressivos.

Otimizações da funcionalidade de deteção de acidente (iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max).

Algumas funcionalidades podem não estar disponíveis em todas as regiões ou em todos os dispositivos Apple. Encontrará informação adicional no site do iOS 17.

ATUALIZAÇÂO: O macOS Sonoma estará disponível a 26/9.