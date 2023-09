Procura um tablet acessível para o regresso às aulas? Conheça o Oscal Pad 15

O Oscal Pad 15 surge no mercado dos tablets como uma opção ideal para estudantes, para ser usado nas aulas ou em casa como tablet ou até como PC, com o teclado compatível, ou para entretenimento, uma boa opção para a família ver filmes e séries ou jogar.

O novo tablet da Oscal vem substituir o modelo Oscal Pad 13, que foi um dos grandes sucessos de vendas desta nova marca. Tem melhorias como a resolução de um ecrã maior e com imagem mais nítida, de 10,36", uma bateria de 8280 mAh e com maior autonomia, tem suporte para carregamento rápido de 33W, tem 8 GB de RAM 256 GB de armazenamento interno. Também houve uma melhoria nas câmaras e vem equipado com Android 13.

O Oscal Pad 15 vem com um ecrã de 10,36" e resolução de 2K, ideal para jogar ou ver filmes, mas também muito importante para uma maior produtividade. Tem Widevine L1 o que permite ver conteúdos de streaming a 1080p em FullHD.

O sistema de altifalantes duplo é interessante para que os utilizadores tenham uma experiência mais envolvente do som. Além disso, também tem três modos de conforto ocular, para uma utilização mais ajustada.

A bateria do Oscal Pad 15 tem uma capacidade de 8280 mAh, com autonomia para cerca de 20 horas de utilização, segundo a indicação do fabricante. O peso do tablet é de 449g e tem 7,6mm.

O processador que integra é um Unisoc Tiger T606 e tem 8 GB de RAM que podem ser expandidos até aos 16 GB, com recurso ao armazenamento interno. Este processador garante ao Oscal Pad 5 um desempenho 20% superior quando comparado com o do tablet anterior.

O Android vem na versão 13, otimizado pela interface de utilizador DokeOS_P 3.0 e tem 256 GB de armazenamento interno, que pode ser expandido por cartão microSD.

Este tablet pode ser ligado a um teclado e um rato, funcionando como um computador portátil, sendo assim um equipamento ideal para levar para a sala de aula ou para fazer trabalhos. Suporta ainda caneta para escrever diretamente no ecrã, sublinhar ou fazer anotações.

Apesar de não ser um equipamento para tirar fotos, o tablet tem câmaras ideais para fazer videochamadas. São câmaras de 16 e 13 MP. Também gravam a 1080p e a câmara frontal faz reconhecimento facial.

O novo tablet Oscal Pad15 está disponível em campanha de lançamento até ao próximo dia 22 de setembro por cerca de 175 €, utilizando os descontos automáticos do AliExpress (cerca de 7 €) e o código de loja 980 (cerca de 15 €).

Oscal Pad15