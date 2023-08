Nvidia consegue aumento de 171% na receita em data centers graças aos chips gráficos IA

A Nvidia tem sido a marca de destaque quando se fala de placas gráficas avançadas para o segmento da Inteligência Artificial. E é também é graças a ela que este mercado tem conseguido evoluir a olhos vistos. Mas já aqui falámos por diversas vezes sobre as vantagens que a empresa verde tem conseguido com esta tecnologia e as mais recentes informações mostram que a Nvidia angariou agora um aumento de 171% da receita no campo dos data centers graças aos chips IA.

Nvidia: receita de +171% em data centers e a culpa são os chips IA

A Nvidia anunciou os resultados financeiros relativos ao segundo trimestre fiscal de 2024, o qual engloba os meses de maio, junho e julho de 2023. E de acordo com os dados revelados, a empresa de Jensen Huang conseguiu registar uma receita geral recorde de 13,51 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de 88% em relação ao primeiro trimestre (fevereiro, março e abril de 2023) e mais 101% face ao ano anterior.

Contudo, o destaque vai para o segmento dos data centers, onde a fabricante apresentou também uma receita recorde de 10,32 mil milhões de dólares, o que significa que aumentou 141% comparativamente ao primeiro trimestre e um aumento de incríveis 171% em relação ao segundo trimestre do ano anterior.

Estes resultados superam todas as expetativas e previsões da empresa e certamente vão ajudar a ultrapassar o receio do futuro, uma vez que a TSMC já garantiu que só conseguirá normalizar o fabrico de chips IA da Nvidia em 2025.

Por outro lado, enquanto que o segmento da Inteligência Artificial tem muitas alegrias para dar à marca, o seu ramo gaming está, aos poucos, a recuperar. Neste segundo trimestre de 2024, o mercado dos jogos rendeu 2.486 milhões de dólares, quando no primeiro trimestre esse montante foi de 2.240 milhões de dólares e no mesmo período do ano passado foi de 2.042 milhões de dólares.

Enquanto isso, a Nvidia não quer que ninguém fique sem os seus equipamentos e o CEO Jensen Huang já disse que "estamos focados em aumentar a nossa oferta. Temos que fazer isso com muita urgência e estamos a fazê-lo".

Por essas e outras razões é que, como já aqui dissemos, a Nvidia também se está a virar para a Foxconn para garantir a produção dos seus chips.

Leia também: