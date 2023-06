Então Nvidia? A nova gráfica RTX 4060 não bate a RTX 3060 Ti em nenhum teste

Depois que lançou a sua nova linha de placas gráficas RTX 40, a Nvidia tem aos poucos recheado a gama da nova geração com vários modelos poderosos. Neste momento, estamos a aguardar a chegada da GeForce RTX 4060, mas este chip gráfico não conseguiu bater a RTX 3060 Ti da geração passada em nenhum dos testes realizados...

Geforce RTX 4060 fica atrás da anterior RTX 3060 Ti

Quando as fabricantes criam um novo produto, espera-se que estes sejam mais poderosos do que os modelos da mesma gama da geração anterior. No entanto, quando a Nvidia anunciou oficialmente a sua próxima placa gráfica GeForce RTX 4060, as especificações já davam um pouco a ideia de que não seria fácil vingar este equipamento face aos já existentes no mercado.

E agora, a poucos dias da chegada ao mercado desta nova GPU, o que acontecerá mais concretamente no dia 29 de junho, surgem mais algumas informações sobre o eventual desempenho da RTX 4060.

Recentemente foram divulgados mais dados sobre testes de benchmark 3DMark, onde se incluem o FireStrike em 3 níveis, Time Spy, Port Royal e Speed Way. Mas os resultados não parecem muito animadores.

Nas imagens abaixo, por exemplo, vemos que a GeForce RTX 4060 até consegue ser mais rápida do que o modelo antecessor direto RTX 3060, mas já não tem pernas para acompanhar o mesmo modelo em versão Ti (RTX 3060 Ti). E em nenhum teste a nova GPU supera este modelo da geração anterior RTX 30.

Resultados no 3DMark Speed Way e Port Royal:

Resultados no 3DMark TimeSpy e TimeSpy Extreme:

Resultados nos 3 níveis do 3DMark Fire Strike:

Embora, pela lógica, a RTX 4060 fosse competir diretamente com a RTX 3060, a verdade é que ao nível do preço a grande rival é mesmo a RTX 3060 Ti.

Portanto, de forma resumida, a RTX 4060 é, em média, 22,8% mais rápida do que a RTX 3060 de 12 GB e 61,1% mais veloz do que a RTX 3060 de 8 GB. Mas quando falamos da RTX 3060 Ti, o próximo chip da Nvidia é, em média, 12% mais lento no total dos testes. Assim, uma GPU que tem quase 2 anos e meio consegue ser mais potente do que uma que ainda nem foi lançada. Mas vamos aguardar pelo seu lançamento e perceber como vão decorrer as vendas da RTX 4060.