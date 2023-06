Já são conhecidos pormenores do primeiro smartphone dobrável da OnePlus

O mercado dos smartphone dobráveis continua a trazer novos participantes e a OnePlus deverá ser uma das próximas a atacar este segmento. Alguns pormenores do OnePlus V Fold já começaram a ser revelados, ainda que de forma não oficial.

OnePlus V Fold poderá ser o nome do primeiro smartphone dobrável da OnePlus, segundo as informações partilhadas hoje pelo site mysmartprice, com base na informação partilhada de forma exclusiva pelo leaker OnLeaks.

A empresa poderá revelar o OnePlus V Fold já em agosto, contudo ainda não foi confirmada nenhuma data para o efeito. O smartphone será lançado com algum hardware topo, especificações estas que estão a ser reveladas agora. Na verdade, há alguns dias já haviam sido partilhadas algumas renderizações que davam destaque a um enorme módulo fotográfico na traseira.

Esta nova informação refere que o smartphone terá o seu ecrã principal dobrável com 7,8" com resolução 2K. Além disso, o ecrã exterior terá 6,3", ambos com taxa de atualização de 120Hz.

O processador ficará a cargo da Qualcomm com o Snapdragon 8 Gen 2. Terá ainda 16 GB de RAM e uma versão de 256 GB de armazenamento interno.

Relativamente às câmaras do smartphone dobrável da OnePlus, o leaker fala de duas câmaras na traseira (angular e ultra grande angular) de 48 MP e ainda uma câmara telefoto de 64 MP. A câmara frontal terá 32 MP, no ecrã externo, e 20 MP no ecrã interno.

Há ainda informação relacionada com a bateira, onde é indicado que terá 4800 mAh... o que, a ser verdade, não será nada de surpreendente, ainda mais quando estará limitada a um carregamento a 67W, quando o OnePlus 11 já carrega a 100 W.

Seja em agosto ou algures na segunda metade deste ano, a OnePlus poderá estar a preparar-se para entrar em confronto direto com a Samsung, que deverá apresentar os seus novos smartphones dobráveis Galaxy Z Fold5 e o Galaxy Z Flip5 no evento de verão.

Quanto a preços, a OnePlus poderá baixar a fasquia dos 1500 €, tendo em conta que o seu smartphone mais caro não chega aos 1000 € em Portugal.