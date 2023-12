Bola da Adidas do Euro 2024 terá um microchip para ajudar árbitros no processo de decisão

A Adidas revelou que a sua bola, a ser usada no Euro 2024, estará equipada com um microchip recarregável, cuja função passará por recolher dados dos jogos, em tempo real.

A Fussballliebe da Adidas, que rolará no relvado dos jogos do Euro 2024, terá um microchip capaz de recolher dados muitos precisos, em tempo real. Depois de ter sido usada no FIFA World Cup do Qatar, a tecnologia ajudará os árbitros a tomar decisão no Campeonato Europeu de Futebol masculino do próximo ano.

No centro da bola da Adidas estará um microchip recarregável, a funcionar como sensor de movimento. Uma vez que consegue detetar mais de 500 movimentos por segundo, pode, de forma precisa, monitorizar quando a bola é tocada por um jogador.

O dispositivo é considerado semiautomático, uma vez que os árbitros deverão tomar decisões, com base nos dados recolhidos por ele, determinando se o que foi registado interferiu com a jogada.

O Campeonato Europeu de Futebol da UEFA é o pináculo da competição nacional de equipas na Europa, e estamos empenhados em assegurar que todos os aspetos, desde os espaços ao equipamento, respondem aos mais altos padrões de qualidade e desempenho. Estamos, como sempre, confiantes que a Fussballliebe da Adidas marcará mais um passo na nossa dedicação pela excelência.

Partilhou Zvonimir Boban, diretor técnico e chefe de futebol da UEFA.

Atualmente, a UEFA já utiliza um sistema semiautomático na Liga dos Campeões. Contudo, esse não envolve a utilização de uma bola equipada com um microchip, conforme acontecerá no Euro 2024.

Por sua vez, combina câmaras e Inteligência Artificial para determinar o momento em que a bola é jogada para o jogador que marca um golo.

No Euro do próximo ano, a par do microchip na bola da Adidas, será utilizada uma tecnologia de monitorização de membros, que ajudará a determinar se houve toque de mão antes de um golo.