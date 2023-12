Conheça o novo FOSSiBOT DT2, com bateria e memória “que nunca mais acabam”

Os utilizadores procuram que os gadgets respondam às suas necessidades específicas, adaptando-se à sua realidade da melhor forma. No caso dos robustos, há uma série de parâmetros que importa serem de excelência. O novo tablet FOSSiBOT DT2 chega para redefinir padrões, com uma bateria de 22000 mAh e uma memória que surpreenderá.

A FOSSiBOT tem o hábito de entregar gadgets robustos muito competentes, cuja qualidade já tivemos oportunidade de ter em mãos, diversas vezes.

Agora, falamos-lhe de uma novidade que chega para, segundo a própria marca, "redefinir os padrões da indústria": o tablet FOSSiBOT DT2.

Desempenho do FOSSiBOT DT2

O FOSSiBOT DT2 possui um ecrã Incell 2K de 10,4 polegadas, a partir do qual proporciona uma experiência visual muito limpa. Complementando o ecrã, o tablet vem equipado com quatro altifalantes Box, oferecendo som stereo.

Preparado para "revolucionar o panorama dos tablets robustos", o FOSSiBOT DT2 estreia-se com 12 GB de RAM, a par de 256 GB de armazenamento interno. Além disso, suporta UFS 3.0 e LPDDR4X na memória flash, oferecendo um desempenho mais potente, ao mesmo tempo que reduz o consumo de energia.

Para uma funcionalidade melhorada, o tablet possui 12 GB de RAM com uma opção de expansão de 8 GB, juntamente com um armazenamento interno de 256 GB que pode crescer mais 2TB utilizando expansão TF, garantindo um amplo armazenamento para dados críticos.

O processador MediaTek Helio G99 de oito núcleos com estrutura de 2x Cortex-A76 2.2GHz e 6x Cortex-A55 2.0 GHz assegura um desempenho diferenciado. Aliás, com arquitetura de 6nm e velocidade de relógio de até 2,2 GHz, o G99 é o processador de desempenho máximo entre todos os processadores MediaTek 4G.

Este tablet robusto DT2 tem suporte Wi-Fi 6, pelo que a rapidez está assegurada, e chega com o sistema operativo Android 13.0, garantindo compatibilidade com as mais recentes aplicações e software.

Uma bateria que faz jus à robustez

A par de todos os argumentos deste tablet robusto, a bateria é uma das promessas da FOSSiBOT: os 22000 mAh suportam mais de 75 dias de standby e fazem do DT2 um parceiro para os dias de trabalho exigentes.

Além disso, o carregador de 66 W do tablet assegura um carregamento rápido, recarregando totalmente a bateria em 2 horas e 50 minutos.

Segundo a marca, este é o carregamento mais rápido entre os tablets robustos, ultrapassando outros que têm um máximo de 33 W. Mais, com 15 minutos de carga, o DT2 permite-lhe ver um filme de 120 minutos.

As câmaras não são o foco, mas poderiam ser

Equipado com uma câmara frontal Sony de 32MP e uma câmara traseira Samsung de 64MP, o FOSSiBOT DT2 apresenta-se com a configuração de câmara mais elevada disponível entre os tablets robustos.

Quer se trate de documentar as condições no local ou de participar em videoconferências de alta resolução, as capacidades de imagem não deixarão ninguém ficar mal.

Além disso, o FOSSiBOT DT2 possui uma lanterna grande irregular, que oferece flash LED para câmaras e uma fonte de luz ultra brilhante de até 164 LM.

Resistência assegurada

Concebido para suportar as condições mais adversas, o FOSSiBOT DT2 está certificado com IP68/IP69K à prova de água, poeiras e choques.

Além disso, o tablet também possui medidas de segurança avançadas com Desbloqueio por Impressão Digital e Desbloqueio por ID Facial, proporcionando aos utilizadores um meio seguro e eficiente de aceder ao seu dispositivo.

Preço e disponibilidade do FOSSiBOT DT2

O novo tablet FOSSiBOT DT2 estará disponível em promoção de lançamento, por cerca de 221€ + IVA, numa promoção válida de 11 a 15 de dezembro. Poderá também ser adquirido no site oficial da FOSSiBOT por cerca de 249€ + IVA, até 17 de dezembro.

FOSSiBOT