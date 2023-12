Estreia mundial do FOSSiBOT DT2 promete inaugurar uma nova era da tecnologia robusta

Inaugurar a nova era da tecnologia robusta é a promessa que a FOSSiBOT faz aos consumidores, aquando da estreia mundial do seu DT2, um tablet com bateria e memória "que nunca mais acabam".

Falamos-lhe, há uns dias, do FOSSiBOT DT2, um tablet robusto que se diz "pronto para revolucionar a indústria, oferecendo desempenho incomparável, durabilidade e uma série de recursos inovadores".

Se esta máquina suscitou o seu interesse, saiba que já está disponível para compra e, mais do que isso, que pode ser um dos primeiros clientes a consegui-la, por um preço exclusivo.

Recorde o tablet robusto DT2

Conforme vimos, o FOSSiBOT DT2 possui um ecrã Incell 2K de 10,4 polegadas, a partir do qual proporciona uma experiência visual muito limpa. Complementando o ecrã, o tablet vem equipado com quatro altifalantes Box, oferecendo som stereo, suporte Wi-Fi 6, 22000 mAh de bateria, e chega com o sistema operativo Android 13.0.

Preparado para "revolucionar o panorama dos tablets robustos", o DT2 estreia-se com 12 GB de RAM com uma opção de expansão de 8 GB, com um armazenamento interno de 256 GB, que pode crescer mais 2 TB utilizando expansão TF. Além disso, suporta UFS 3.0 e LPDDR4X na memória flash, oferecendo um desempenho mais potente, ao mesmo tempo que reduz o consumo de energia.

O processador MediaTek Helio G99 de oito núcleos com estrutura de 2x Cortex-A76 2.2GHz e 6x Cortex-A55 2.0 GHz assegura um desempenho diferenciado. Aliás, com arquitetura de 6nm e velocidade de relógio de até 2,2 GHz, o G99 é o processador de desempenho máximo entre todos os processadores MediaTek 4G.

Apesar de não ser o foco, neste tipo de equipamento, o FOSSiBOT DT2 apresenta-se com a configuração de câmara mais elevada disponível entre os tablets robustos: uma câmara frontal Sony de 32MP e uma câmara traseira Samsung de 64MP.

Além disso, possui uma lanterna grande irregular, que oferece flash LED para câmaras e uma fonte de luz ultra brilhante de até 164 LM.

Concebido para suportar as condições mais adversas, o FOSSiBOT DT2 está certificado com IP68/IP69K à prova de água, poeiras e choques.

Preço e disponibilidade do FOSSiBOT DT2

O novo tablet FOSSiBOT DT2 está disponível em promoção de lançamento, de 11 a 15 de dezembro, por cerca de 230€ + IVA. Poderá também ser adquirido no site oficial da FOSSiBOT por cerca de 270€.

FOSSiBOT