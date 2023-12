Vodafone tem presentes de Natal para si e para dar aos seus amigos

As campanhas de Natal são comuns a (quase) todas as empresas, que aproveitam esta altura para presentear os seus clientes. No caso das operadoras, isto não é exceção, e a Vodafone já preparou os sapatinhos... o seu e o dos seus amigos.

Até 22 de dezembro, os clientes Vodafone podem escolher o seu presente de Natal, a partir do Vodafone Happy na App My Vodafone.

As ofertas estão disponíveis para clientes móveis e fixos Vodafone com serviço ativo, excluindo os tarifários/pacotes promocionais, e são limitadas ao stock existente. Aqueles que estiverem elegíveis, podem escolher apenas uma das ofertas disponíveis, sendo que, depois, não poderão alterá-la ou trocá-la.

Vodafone tem presentes para os clientes

Até ao dia 22 de dezembro, os clientes podem mimar-se com as seguintes ofertas:

30 dias de Sport TV Premium HD

6 meses de Amazon Prime

30 dias de Panda+

Bilhetes UCI Cinemas

50 GB de Internet

Vale 30€ na loja online

6 Shakes - Exclusivo Yorn

Oferta de meias Happy Socks

Para escolher o seu presente, aceda à App My Vodafone e entre no Vodafone Happy > carregue em "Escolher presentes" > selecione "Presentes para mim" > ative as suas ofertas até 22 de dezembro.

Prefere escolher um presente para oferecer?

Caso pretenda oferecer o seu presente a um amigo, pode fazê-lo também, tendo à disposição as seguintes ofertas:

50 GB de Internet

Bilhetes UCI Cinemas

3 Shakes - Exclusivo para clientes Yorn

Vale 30€ na loja online

Para oferecer um presente, selecione no ecrã inicial da campanha "Presentes para enviar" até dia 22 de dezembro > indique o número de telemóvel do seu amigo > selecione a oferta que pretende enviar, clicando em "Escolher presente" > indique o seu nome e selecione "Confirmar presente". Depois disto, o amigo que escolher irá receber uma notificação ou um SMS com a indicação de que tem um presente para ativar até aos dia 22 de dezembro.

Se receber, por sua vez, um presente da Vodafone Happy, pode ativá-lo da seguinte forma: selecione "Presentes recebidos", no ecrã inicial da campanha até ao dia 22 de dezembro > selecione o presente que quer abrir > conheça todos os detalhes da oferta que recebeu. Após abrir o seu presente, pode escrever e enviar a sua mensagem de agradecimento, clicando em "Agradecer o presente".