Entre amigos, é comum ouvir-se uma piada sobre quem consegue e quem não consegue "aguentar o álcool". Para aqueles que conseguem aguentar a bebida, a tolerância ao álcool é provavelmente o motivo. Mas se está a tentar reduzir o consumo de álcool, será que pode diminuir a sua tolerância?

Acontece que, depois de reduzir significativamente ou deixar de beber, é possível reduzir a tolerância ao álcool.

A tolerância ao álcool desenvolve-se à medida que se bebe mais. Da mesma forma, pode perder alguma tolerância quanto menos consumir bebidas alcoólicas. Mas a quantidade e a velocidade a que este processo ocorre depende de alguns fatores.

A tolerância desenvolve-se principalmente como resultado da exposição repetida e da adaptação natural do organismo aos efeitos do álcool. Com o tempo, o corpo torna-se mais eficiente a metabolizar o álcool, levando a uma maior tolerância.

Pode diminuir a tolerância ao álcool

No entanto, há situações em que pode ocorrer uma diminuição da tolerância. Períodos prolongados de abstinência, como fazer uma pausa no consumo, resultam numa redução da tolerância - desde que a abstinência seja mantida. Se aumentar o seu consumo de álcool, é provável que a sua tolerância volte a aumentar.

Mas porquê baixar a tolerância? Se é uma pessoa que adora uma boa bebida à noite para relaxar, quanto maior for a sua tolerância, mais álcool precisará para sentir os seus efeitos. Com o tempo, isto pode levar a um consumo excessivo e a potenciais problemas de saúde. Repor a sua tolerância é uma boa forma de garantir que está a moderar o seu consumo.

Portanto, em última análise, pode reduzir a sua tolerância ao álcool, e não é apenas para poupar dinheiro no bar. Manter a sua tolerância numa quantidade moderada de bebida pode ajudar a evitar potenciais excessos e a mitigar os riscos para a saúde que estes representam. Mas sim, também significa que não precisa de beber quatro cervejas e pode limitar-se a duas, o que a sua carteira também agradece.

