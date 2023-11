SpaceX de Musk dá prioridade a Marte acima da segurança dos trabalhadores…

Uma recente investigação sobre condições de trabalho inseguras na SpaceX descobriu mais de 600 lesões desde 2014 que não foram relatadas publicamente até agora. Os funcionários culpam os prazos agressivos do CEO Elon Musk e o seu ódio à burocracia.

Os atuais e antigos funcionários citados no relatório culpam os prazos agressivos do CEO Elon Musk e o seu ódio à burocracia, alegando que o seu objetivo de levar os seres humanos a Marte "o mais rapidamente possível" levou a empresa a cortar nos cantos e a evitar os protocolos adequados.

As taxas de lesões nalgumas instalações da SpaceX são muito mais elevadas do que a média do setor, que é de 0,8 lesões ou doenças por cada 100 trabalhadores, segundo a Reuters. Nas instalações de Brownsville, no Texas, a taxa de lesões em 2022 foi de 4,8 por cada 100 trabalhadores. Na fábrica de Hawthorne, Califórnia, era de 1,8. Em McGregor, Texas, onde a empresa realiza testes de foguetes, a taxa de lesões foi de 2,7.

Os funcionários sofreram ossos quebrados, lacerações, dedos esmagados, queimaduras, choques elétricos e ferimentos graves na cabeça - incluindo um que cegou o trabalhador de Brownsville Florentino Rios em 2021 e outro que deixou o funcionário Francisco Cabada em coma desde janeiro de 2022.

SpaceX fez acordo com a OSHA no valor de 7 mil dólares

Um trabalhador, Lonnie LeBlanc, foi morto em 2014 quando o vento o derrubou do trailer de um caminhão carregado incorretamente. No entanto, ao longo dos anos, a SpaceX pagou apenas multas escassas em resultado dos seus lapsos de segurança. Após a morte de LeBlanc, a empresa fez um acordo com a Occupational Safety and Health Administration (OSHA) no valor de 7 mil dólares.

A Reuters falou com mais de duas dúzias de atuais e antigos funcionários, bem como com outras pessoas "com conhecimento das práticas de segurança da SpaceX".

Um ex-gestor da SpaceX disse que "os trabalhadores tratam da sua própria segurança" e outros disseram que os funcionários foram mesmo aconselhados a não usar equipamento de segurança de cores vivas porque Musk não gosta.

A SpaceX também não apresentou repetidamente dados sobre lesões aos reguladores durante grande parte da sua história.

