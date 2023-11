O preço do gasóleo e da gasolina é algo que tem mudado quase 'do dia para a noite', com aumentos e descidas frequentes, acabando por confundir os condutores. Há constantes informações divulgadas online sobre estes valores e, portanto, na nossa questão desta semana queremos que nos diga se verifica o preço dos combustíveis na Internet antes de atestar o seu carro. Participe!

Verifica o preço dos combustíveis na Internet antes de atestar o seu carro?

Desde há muitos meses seguidos que temos assistido a uma oscilação constante no que respeita ao preço do gasóleo e da gasolina em que quase todas as semanas os valores variam. Esta realidade faz com que os condutores já nem tenham uma ideia ao certo de qual o valor atual destes combustíveis, obrigando em muitos casos a uma pesquisa antecipada pelos canais de notícias para saberem se vão subir ou descer em breve.

Por norma, nas segundas-feiras estes valores alteram-se, então nas notícias divulgadas durante o fim-de-semana os meios de comunicação, quer através da televisão, jornais ou quer pelos canais digitais já dão conta destas variações, informando assim os condutores que procuram poupar neste serviço essencial para os seus veículos.

Como tal, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga se verifica o preço dos combustíveis na Internet antes de atestar o seu carro. Pode votar a partir da sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Verifica o preço dos combustíveis na Internet antes de atestar o seu carro? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, de modo a conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Deixe-nos então sugestões de temas na caixa de comentários ou envie para marisa.pinto@pplware.com