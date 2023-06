China testou com sucesso a produção de hidrogénio com água do mar

A produção de hidrogénio carece de acesso a água pura e os especialistas têm procurado formas de facilitar o acesso. A China conseguiu ir mais além e, com sucesso, produziu-o recorrendo à agua do mar.

O hidrogénio ainda não capta todas as atenções, mas já há quem deposite nele a esperança no futuro, nomeadamente, do transporte - desde carros, autocarros e camiões, até aviões e ferries.

Os especialistas estão empenhados em encontrar alternativas para o fornecimento de água destinada à produção de hidrogénio. Uma das opções é a água do mar, pois além de ser uma fonte (quase) infinita, torná-lo-ia muito acessível.

A fabricante de turbinas eólicas, Dongfang Electric, na China, já realizou testes nesse sentido e os resultados foram promissores. A empresa conseguiu produzir hidrogénio, numa plataforma flutuante em alto mar, durante 10 dias de teste, na baía de Xinghua, perto da província de Fujian.

A plataforma inclui "gestão inteligente de conversão de energia" e funcionou sob ventos e ondas fortes, bem como uma tempestade. Durante as 240 horas, o processo foi alimentado pela energia fornecida por um parque eólico instalado perto.

Apesar de o sucesso do teste não resultar numa redução do preço final do hidrogénio, a tecnologia testada na China poderia eliminar a necessidade de construir centrais de dessalinização, em terra. O hidrogénio poderia ser produzido diretamente no mar, utilizando energia eólica para o bombear para a costa.