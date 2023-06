Com a chegada da IA e a posição única da Microsoft neste campo, o Bing ganhou um destaque que não era esperado. Este é o único motor de pesquisa com acesso às respostas da IA e como tal o Google acabou por ficar atrás neste campo. A Microsoft agora eleva este destaque a um nível que ninguém esperava.

Guerra entre a Microsoft a Google cresce

Não é anormal a Microsoft usar os seus produtos para tentar ofuscar a concorrência. É comum vermos publicidade quando pesquisamos por um produto concorrente ou um serviço que têm capacidades similares ao que oferecem aos utilizadores na Internet.

Com o destaque que o Bing está a ter, graças à IA, esta sua postura atinge agora novos níveis. Falamos da promoção de forma descarada os seus produtos e da forma como estes se destacam, contrariando assim o que os utilizadores procuram e estavam à espera de ver apresentado.

A prova disso surgiu agora na forma de uma pesquisa, com resultados que não eram esperados. Ao colocar no Bing a palavra Chrome, a Microsoft passou a simular uma interação com o Bing Chat e a revelar resultados para outra pesquisa, sendo a resposta direcionada para o Bing e para as suas capacidades.

Bing descarta o Chrome e mostra-se

Do que é revelado nessa mesma pesquisa, o resultado é algo com o título “Bing: o mecanismo de pesquisa que faz mais do que apenas pesquisar”. A seguir a esta mensagem, são reveladas as suas capacidades, em especial as que estão associadas à IA e às suas muitas funcionalidades recentes.

Questionada sobre este comportamento, a Microsoft depressa respondeu que faz muitas vezes testes com a sua interface e os resultados das pesquisas. A verdade é que pouco tempo depois de ser confrontada sobre este resultado, acabou por desaparecer e passar a apresentar o resultado esperado pelos utilizadores.

Esta é uma guerra que tem estado a ganhar força nos últimos tempos, com ambas as empresas a darem mais destaque ao que têm para oferecer.