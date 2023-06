Apresentado na WWDC deste ano, o iOS 17 rapidamente mostrou as suas novidades. Estas pareciam encaixar bem no iPhone, mas despertaram a atenção dos mais atentos. Muitas das novidades foram copiadas pela Apple à Google e ao Android e são já bem conhecidas há vários anos. Descubra quais são.

Não é anormal a Apple criar novidades para o iOS que sã conhecidas no universo Android. Mesmo sendo sistemas distintos, acabam por querer dar o melhor aos utilizadores. Com o iOS 17 voltou a acontecer o cenário que já vimos anos, com muitas novidades a não o serem para quem usa o Android há vários anos.

Standby é um velho conhecido dos Pixel da Google

Uma das novidades apresentadas foi o Standby. Este novo modo surge quando o iPhone é colocado a carregar de forma horizontal. Aqui vai ser visto um relógio de dimensões maiores e os widgets presentes vão ajudar com muita informação adicional.

Esta suposta novidade é algo que já temos no Android há vários anos, em especial nos Pixel. Se os colocarmos na base de carregamento sem fio, mostrará um ecrã com imagens do Google Fotos, um reprodutor multimídia, controlos de automação caseira e o acesso direto ao Google Assistant, entre outras.

Mapas Apple também já podem ser usados sem Internet

Outra novidade veio para os Mapas Apple e para a sua utilização em cenários mais complicados. Falamos de poder descarregar os mapas para as zonas que vamos visitar, libertando o iPhone do acesso à Internet e facilitando a vida aos utilizadores.

Quem acompanha o Android e os serviços Google sabe que a gigante das pesquisas suporta a capacidade de descarregar mapas desde 2012. Esse foi o ano em que o Apple Maps chegou ao iPhone. A forma como estas duas propostas funcionam em modo offline é muito similar.

Apagar palavras sugeridas no iOS 17? Isso não é nada de novo

O teclado do iOS foi também alvo de melhorias da Apple, com várias novidades. Uma das mais vistas é a possibilidade de corrigir texto das palavras apresentadas pela autocorreção. Bastará tocar nessa palavra para que a original seja trazida.

Se os utilizadores do iOS 17 vão agora conhecer este comportamento, a verdade é que no Android isso é algo padrão. O Google Board tem já há muitos anos esta novidade, mostrando como um teclado deve ser e revelando-o a todos.

Hey Siri ou apenas Siri? O melhor é apenas Google

Uma das novidades mais falada é a mudança da forma como a assistente da Apple é chamada. O conhecido Hey Siri foi reduzido e agora bastará usar a palavra Siri e dar uma série de comandos consecutivos e sem necessidade de repetir ou partir em partes.

Isso é extremamente útil, mas muito já passado no Android. O Ok Google desde 2010 que suporta que s utilizadores possam ter uma conversa com a assistente e que lhe forneçam muitas ordens sem quebra ou interrupção.

Chamadas perdidas no Facetime, como já fez no Android

Com o iOS 17, a Apple deu às chamadas do Facetime alguns extras importantes. A mais falada é a possibilidade de podermos deixar uma mensagem nas chamadas que não nos atenderem, bem ao jeito de um atendedor automático.

Essa é uma função que já estava presente no extinto Google Duo desde 2018. Esta antiga app de videochamadas da Google permitia deixar mensagens de vídeo de 30 segundos caso alguém não atendesse uma videochamada.

Há muito mais Android no novo iOS 17 da Apple

Na verdade, estas são apenas a principais e mais visíveis funcionalidades do iOS 17 que os utilizadores Android já se habituaram a usar. Há muitos mais pormenores que depois vão ser descobertos e que têm claramente uma inspiração no sistema da Google.

Mesmo com esta proximidade e com estas funcionalidades que se repetem, o iOS 17 é mais um sistema de consolidação do que focado em novidades de peso. Estas existem, mas a Apple terá ainda muito para mostrar no campo da estabilidade e do desempenho.