Depois de todos os problemas que teve com a Google, a Huawei tomou a difícil decisão de criar a AppGallery, a sua loja de apps. Esta tem funcionado e crescido, com uma novidade a ser revelada agora. Depois do Android, a AppGallery da Huawei chegou ao Wear OS e aos smartwatches.

Apesar de ter sido criada para smartphones Huawei, a AppGallery pode ser usada em qualquer outro equipamento. Esta loja tem muitas das apps essenciais aos utilizadores, complementando o que a Google oferece e também sendo o suficiente para os equipamentos da marca.

A Huawei não parou de a desenvolver e procurou criar mais locais onde esta poderia estar presente. Isso acabou por acontecer com os smartwatches da marca, que agora têm suporte para a instalação de apps, complementando assim a sua oferta aos utilizadores.

Como grande novidade da AppGallery, surge agora mais um local onde esta poderá ser usada, com o mesmo tipo de ofertas. Falamos do Wear OS, que ainda não tem disponíveis muitas alternativas para substituir ou complementar a Play Store.

Do que foi revelado, esta novidade chega com a versão 1.0.2.308 da AppGallery e que pode ser acedida neste link. Esta parece manter a mesma filosofia de simplicidade e não requer que o utilizador tenha feito qualquer autenticação com uma conta da Huawei.

A App Gallery para Wear OS permitirá descarregar e atualizar as apps diretamente a partir do smartwatch. O catálogo de apps é ainda muito limitado e parece estar ainda focado no mercado chinês. Esta é ainda a primeira versão e como tal deverá estar focada no seu país de origem.

Apesar de importante, esta é uma novidade estranha vinda da Huawei. Com os seus smartwatches e wearables com o HarmonyOS, a marca parece agora apostar no Wear OS e no que a sua loja poderá oferecer neste sistema da Google.