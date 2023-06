Smartwatch KIESLECT Ks Pro desenhado para um público mais jovem

A KIESLECT acaba de anunciar o lançamento de um novo relógio inteligente, com um grande ecrã de 2,01", com todas as funcionalidades de monitorização das atividades físicas diárias e com uma ligação perfeita ao smartphone.

O KIESLECT Ks Pro assume que define um novo padrão para relógios inteligentes com um grande ecrã de AMOLED de 2,01". O ecrã a cores tem resolução de 410x520 píxeis permite que os utilizadores consigam ver facilmente todos os dados e métricas.

O smartwatch KIESLECT Ks Pro está equipado com o sistema operativo KIES OS 2.0, que fornece uma interface de utilizador mais rápida e suave. O sistema integra-se perfeitamente com a app móvel, permitindo que os utilizadores insiram facilmente dados pessoais e acedam a informações vitais de saúde, como frequência cardíaca, respiração, níveis de stresse e análise do sono.

A monitorização da frequência cardíaca é feita de forma contínua, com o foco na saúde cardiovascular. Assim, poderá definir um limite de frequência cardíaca personalizado e o Ks Pro irá lembrá-lo a tempo quando detetar uma situação anormal.

Para os amantes do desporto, o relógio KIESLECT Ks Pro assume-se como um companheiro perfeito. Vem com 100 modos de desporto integrados, incluindo corrida, ciclismo, natação e ioga, etc., para ajudá-lo a monitorizar e registar dados de várias atividades, dentro ou fora de portas. Regista o tempo de exercício, as calorias queimadas e as alterações da frequência cardíaca.

Além disso, o relógio Ks Pro foi projetado para atender às necessidades de um estilo de vida ativo. Com classificação IP68, é resistente à lavagem das mãos, gotas de chuva e suor.

A comunicação é fundamental e, por isso, este relógio permite efetuar chamadas com qualidade graças à ligação ao telefone via Bluetooth 5.2.

O Ks Pro tem uma estrutura em aço inoxidável bem trabalhada com um espelho de vidro de safira resistente ao desgaste, mostrando uma aparência elegante. Além disso, o Ks Pro também oferece dois tipos de pulseiras de relógio intercambiáveis, permitindo que misture e combine de acordo com diferentes ocasiões e preferências pessoais.

O novo smartwatch KIESLECT Ks Pro será lançado já no próximo dia 12 de junho, por um preço especial de lançamento de cerca de 115€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto KIESKSPRO. A promoção é limitada, válida de 12 a 18 de junho.

KIESLECT Ks Pro