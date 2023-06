Aquecimento Global está a um ritmo “sem precedentes”…

Apesar de todas as ações de sensibilização ao nível dos países e compromissos, as notícias sobre o aquecimento do planeta são as piores. O aquecimento causado pela humanidade tem atingido um ritmo sem precedentes. Saiba quanto está a aumentar a temperatura a cada década!

Aquecimento: nível sem precedentes de mais de 0,2°C por década

Os alertas têm sido diversos assim como os compromissos assinados pelos países. No entanto, os resultados não têm sido os melhores. De acordo com um artigo científico assinado por mais de 50 investigadores, o aquecimento da Terra está num "nível sem precedentes de mais de 0,2°C por década". O artigo foi publicado na revista Earth System Science Data.

O objetivo deste recente estudo foi disponibilizar indicadores atualizados, que permitam cumprir a meta do acordo de Paris de 2015. O Acordo de Paris, muitas vezes referido como os Acordos de Paris ou os Acordos Climáticos de Paris, é um tratado internacional sobre mudanças climáticas.

O Acordo de Paris visa alcançar a descarbonização das economias mundiais e estabelece como um dos seus objetivos de longo prazo limitar o aumento da temperatura média global a níveis bem abaixo dos 2ºC acima dos níveis pré-industriais e prosseguir esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5ºC, reconhecendo que isso reduzirá significativamente os riscos e impactos das alterações climáticas.

A paleoclimatologista francesa Valérie Masson-Delmotte, que participou do estudo referiu que...

É uma dura realidade que mostra a urgência de reduzir as emissões globais de CO2 e metano para ajudar a limitar o aquecimento global e o consequente aumento do risco

Segundo os dados do estudo, as atividades humanas, essencialmente com a utilização de combustíveis fósseis (carvão, petróleo, gás), já atingiu 1,14°C no período 2013-2022 e 1,26°C em 2022.