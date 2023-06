iServices: Um “Arraial de Reparações” neste mês de junho…

A nova campanha da iServices, “Um Arraial de Reparações!”, assinala o mês dos Santos Populares ao disponibilizar soluções imediatas para quem não quer ficar sem smartphone nos dias de festa.

Com mensagens alusivas ao mote, as lojas da marca de norte a sul do país vão estar preparadas para realizar reparações na hora com diagnóstico gratuito, durante o mês de junho.

“E uma reparação? Já Marchava!” “Um Arraial de Reparações!” “Os Nossos Santos Populares” são as mensagens que vão estar presentes em todas as lojas iServices e nas ruas da cidade durante o mês em que se celebra os Santos Populares.

Para ajudar à festa, todas as lojas da marca vão apresentar manjericos com diversas quadras alusivas a esta época festiva, e cujas mensagens se enquadram no espírito popular, como por exemplo: “Santo António, meu amado Dá cá uma REPARAÇÃO! Quero o telemóvel reparado Para dar ao meu irmão.”

Durante estes dias de festa, a iServices disponibiliza, nas mais de 40 lojas da marca espalhadas pelo país, uma equipa de técnicos de reparação multimarca, prontos para reparar o smartphone na hora, de qualquer acidente ou queda que pode arruinar o ecrã ou câmara do telemóvel, com diagnóstico gratuito.

Para além, de todas as reparações apresentarem garantia, a marca oferece, ainda, uma ampla variedade de capas e películas de vidro, incluindo as capas de silicone líquido com um sistema de proteção em três fatores, para que acidentes não voltem a acontecer.

A campanha é visível também fora das lojas iServices, através de uma centena de muppies alusivos ao mote principal espalhados por todo o país e nos shoppings com lojas da marca, entre 6 e 21 de junho.

Vânia Guerreiro, Diretora de Marca e Comunicação da iServices, refere que...

Esta campanha reforça a presença da iServices junto dos seus clientes em momentos de festa e celebração, refletindo o compromisso da marca com o país, principalmente nas alturas em que se iniciam as festas a nível nacional. E, por isso, decidimos durante o mês de junho representar a ligação com a cultura portuguesa ao assinalar as Festas dos Santos Populares com a oferta dos serviços de reparação dos equipamentos na hora.

Com o lançamento desta campanha, a iServices enquanto marca líder de mercado na reparação de smartphones, tablets e computadores, reforça o seu compromisso na dedicação e empenho nos processos de reparação e recondicionamento de equipamentos eletrónicos sob o lema: “Reparar é Cuidar.”