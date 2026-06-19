Office 2024 por 13€ e Windows 11 Pro por 21€ em chaves digitais
O software de produtividade tem, habitualmente, um custo elevado nos canais tradicionais. As chaves digitais de Windows e Office continuam a ser a forma mais acessível de ativar o sistema e a suite de produtividade, e esta semana há valores a partir de 12,20 €, reforçados pelo cupão TT30.
A loja GoodOffer24 atualizou a lista de ofertas para este fim de semana. Os destaques são o Office 2024 Professional Plus por 13,40 € e o Windows 11 Pro por 21,80 €, dois dos valores mais baixos da seleção. Abaixo ficam todas as opções, organizadas por categoria, e a forma de aplicar o desconto.
Windows em chaves digitais: 11, 10 e edições empresariais
Para quem pretende ativar ou reinstalar o sistema operativo, estas são as opções disponíveis:
- Windows 11 Pro por 21,80 €
- Windows 11 Home por 17,90 €
- Windows 10 Pro por 16,80 €
- Windows 10 Home por 14,00 €
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 por 12,20 €
A versão LTSC, a 12,20 €, é a entrada mais económica da lista e a indicada para máquinas que privilegiam estabilidade em vez de atualizações frequentes.
Ver Windows 11 Pro na GoodOffer24 ►
Office em chaves digitais: 2024, 2021, 2019 e 2016
Na suite de produtividade, o destaque vai para a edição mais recente, que é também a mais barata:
- Office 2024 Professional Plus por 13,40 €
- Office 2021 Pro Plus por 65,90 €
- Office 2019 Pro Plus por 47,80 €
- Office 2016 Pro Plus por 26,20 €
- Access 2024 por 18,20 €
O Office 2024 a 13,40 € fica abaixo das versões anteriores, o que faz dele a escolha mais lógica para quem parte do zero.
Ver Office 2024 na GoodOffer24 ►
Packs Windows + Office: a melhor relação preço
Para quem precisa de sistema e produtividade em simultâneo, os packs combinados saem mais em conta do que a compra separada:
- Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus por 37,20 €
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus por 53,40 €
Windows Server e edições profissionais
Para ambientes de servidor, estão disponíveis as edições Standard mais recentes:
- Windows Server 2022 Standard por 20,80 €
- Windows Server 2025 Standard por 20,90 €
Como aplicar o cupão TT30
Os valores indicados já contemplam o desconto de 30%. Para os obter, o processo é simples:
- Adicione o produto pretendido ao carrinho.
- No checkout, introduza o código TT30 no campo de cupão.
- Confirme que o preço final reflete o desconto antes de finalizar.
Entrega e pagamento
A chave digital é enviada por email após a confirmação do pagamento, o que permite ativar o produto no próprio dia. O pagamento é processado através dos métodos habituais da loja, incluindo cartão e PayPal.
Este artigo conta com o apoio da GoodOffer24 na disponibilização das informações, links e/ou equipamentos.