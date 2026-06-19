Office 2024 por 13€ e Windows 11 Pro por 21€ em chaves digitais

O software de produtividade tem, habitualmente, um custo elevado nos canais tradicionais. As chaves digitais de Windows e Office continuam a ser a forma mais acessível de ativar o sistema e a suite de produtividade, e esta semana há valores a partir de 12,20 €, reforçados pelo cupão TT30.

A loja GoodOffer24 atualizou a lista de ofertas para este fim de semana. Os destaques são o Office 2024 Professional Plus por 13,40 € e o Windows 11 Pro por 21,80 €, dois dos valores mais baixos da seleção. Abaixo ficam todas as opções, organizadas por categoria, e a forma de aplicar o desconto.

Windows em chaves digitais: 11, 10 e edições empresariais

Para quem pretende ativar ou reinstalar o sistema operativo, estas são as opções disponíveis:

A versão LTSC, a 12,20 €, é a entrada mais económica da lista e a indicada para máquinas que privilegiam estabilidade em vez de atualizações frequentes.

Ver Windows 11 Pro na GoodOffer24 ►

Office em chaves digitais: 2024, 2021, 2019 e 2016

Na suite de produtividade, o destaque vai para a edição mais recente, que é também a mais barata:

O Office 2024 a 13,40 € fica abaixo das versões anteriores, o que faz dele a escolha mais lógica para quem parte do zero.

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Packs Windows + Office: a melhor relação preço

Para quem precisa de sistema e produtividade em simultâneo, os packs combinados saem mais em conta do que a compra separada:

Ver packs na GoodOffer24 ►

Windows Server e edições profissionais

Para ambientes de servidor, estão disponíveis as edições Standard mais recentes:

Como aplicar o cupão TT30

Os valores indicados já contemplam o desconto de 30%. Para os obter, o processo é simples:

Adicione o produto pretendido ao carrinho. No checkout, introduza o código TT30 no campo de cupão. Confirme que o preço final reflete o desconto antes de finalizar.

Entrega e pagamento

A chave digital é enviada por email após a confirmação do pagamento, o que permite ativar o produto no próprio dia. O pagamento é processado através dos métodos habituais da loja, incluindo cartão e PayPal.