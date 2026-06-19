ISP: Governo volta a atenuar descida do preço final dos combustíveis

O Governo voltou a mexer no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), numa medida destinada a reduzir o impacto da subida dos preços dos combustíveis para os consumidores.

ISP: Governo reduz para 1,8 cêntimos por litro para o gasóleo e em 1 cêntimo para a gasolina.

De acordo com as informações, o Governo vai reduzir o desconto no ISP na próxima semana, em 1,8 cêntimos por litro para o gasóleo e em 1 cêntimo para a gasolina.

Face à perspetiva de que na próxima semana se irá registar uma descida dos preços do gasóleo rodoviário e da gasolina sem chumbo, o Governo decidiu ajustar o desconto extraordinário e temporário no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) em vigor aplicável ao gasóleo rodoviário e à gasolina sem chumbo

Com base nos valores divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e nas previsões para a abertura do mercado, os preços dos combustíveis deverão voltar a baixar a partir da próxima segunda-feira.

A gasolina simples 95 deverá passar a ter um preço médio de referência de cerca de 1,868 euros por litro, enquanto o gasóleo simples deverá fixar-se nos 1,745 euros por litro.

Estes valores são uma estimativa e a média final apenas ficará fechada no final do dia, podendo ainda sofrer alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo e dos ajustes realizados pelos operadores.

Como habitual, o preço final pago pelos consumidores poderá variar consoante o posto de abastecimento, a marca, a localização e eventuais campanhas de desconto aplicadas.

A descida prevista para a próxima semana acontece num cenário de menor pressão nos mercados internacionais, depois de uma redução das tensões geopolíticas no Médio Oriente, um dos fatores que tem influenciado diretamente a evolução dos preços da energia.