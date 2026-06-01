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Este hábito de verão é comum e poderia custar-lhe 100 euros

· Motores/Energia 14 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. rui says:
    1 de Junho de 2026 às 09:27

    Mas se o motor está ligado para o Ar Condicionado funcionar e há ocupante no interior, não está a trabalhar em vão, está a fazer uma tarefa objetiva, salvaguardar o conforto do ocupante.

    Responder
    • mp128@mail.telepac.pt says:
      1 de Junho de 2026 às 09:34

      A desculpa é que o carro está parado. Parado = Multa. Há que ser inventivo para poder multar ! Mais um imposto camuflado !

      Responder
      • KidsGraça says:
        1 de Junho de 2026 às 09:47

        Votaram neles? Então não se queixem!

        Responder
      • rui says:
        1 de Junho de 2026 às 10:30

        Certo, mas no caso de NY é parado sem ninguém, pois afetas estafetas, no caso de Espanha é estacionado, isso implicam conjunto de pressupostos. Se estás no carro de cinto posto e motor ligado é fácil alegar que não estás estacionado e sim meramente parado, para além disso o ponto acima fala em causar desconforto as pessoas, mas desligar o carro causa desconforto ao ocupante.

        Responder
  2. mp128@mail.telepac.pt says:
    1 de Junho de 2026 às 09:30

    O caricato da situação é multarem. Aliás, a grande desculpa para multar é o carro estar a funcionar. Não me iria nada admirar que em Portugal começassem a multar. Há que multar ! Resumindo, não tem carro elétrico , mas tem uma multa para pagar, pois então.

    Responder
  3. AlexS says:
    1 de Junho de 2026 às 09:49

    E assim continua o crescimento do Estado Totalitário em Democracia:
    -destruição das sociedades ocidentais pela entropia
    -desvio de recursos para as autoridades atacarem “pecadinhos” de boas pessoas ao invés de combaterem os crime violento. Dá mais trabalho combater o crime.
    -desvio de recursos da criação de empregos de invenção, criação, produção para empregos da burocracia. temos rum policia a medir minutos de um carro a trabalhar, depois vários a processarem a situação, depois em situações de conflito, justificação com emergência de saúde ou outra entupido os tribunais e aumentando ainda mais o número de pessoas a terem empregos que não produzem nada .
    – Mais e mais empregos que só existem devido á politica, por isso estas ideias tendem sempre a ter o apoio da esquerda.

    E claro tivemos a afirmação anti cientifica pois infalsificável das “alterações climáticas” que por terem sempre existido não podem ser negadas…

    Depois admirem-se.

    Responder
  4. PoiZé says:
    1 de Junho de 2026 às 10:03

    Desde que sou pai que durante o Verão deixo o carro a trabalhar com o ar condicionado no máximo quando ao final da tarde vou buscar a minha descendência. E enquanto tiver condições para o fazer… fá-lo-ei.
    A descendência não precisa de sofrer com os 30/40 graus a que muitas vezes está o carro…

    Responder
  5. Max says:
    1 de Junho de 2026 às 10:28

    Toda a gente já assistiu a um veículo, geralmente a gasóleo, de mercadorias, que ficou “horas” a trabalhar sem ninguém dentro. Nunca percebi a lógica, “pero que los hay, los hay”.
    Diz o post, “Nas últimas semanas, a cidade americana arrecadou mais de nove milhões de dólares com esta infração, tendo como principal alvo os estafetas da Amazon e de outras empresas de distribuição, que costumam manter o motor ligado enquanto entregam encomendas para não perderem tempo.” Sempre é uma explicação … mas o motor demora assim tanto tempo a ligar?!
    Paises europeus com multas pesadas, por razões ambientais, por deixar o carro a trabalhar: Alemanha (incluindo deixá-lo a trabalhar oarara desenbaciar e voltar para dentro de casa), Bélgica, França, Itália, Reino Unido, Suíça e Áustria. NosEstados Unidos (mais de 30 cidades) motor a trabalhar por mais de 3 minutos, 1 minuto perto de escolas.
    E em Portugal? Deixar o carro a trabalhar pode-se ser multado por não garantir a segurança contra roubos.

    Responder
    • rui says:
      1 de Junho de 2026 às 10:35

      Mas todos os exemplos dados é deixar a trabalhar sem ocupar a viatura, não é estar parado na mesma e ser multado por ter o motor ligado, digo isto como alguém que nem é afetado por isto, pois tenho viatura elétrica e o AC funciona sempre, mas não é difícil especialmente numa cidade que não conheças de parar 5 minutos num estacionamento a decidir onde ir almoçar ou ir a seguir, já me aconteceu no Sul de Espanha com 45ºC na rua, não ia estar a procura de onde ir comer com o AC desligado…

      Responder
      • Max says:
        1 de Junho de 2026 às 11:13

        “Em Itália as multas por manter o motor ligado com o veículo parado podem ultrapassar os 170 €. EM França até 750 €”.
        Obviamente um polícia não vai multar com o carro ocupado, com o motor ligado alguns minutos.

        Responder
  6. Anónimo 2026 says:
    1 de Junho de 2026 às 10:30

    Então, vão deixar de existir geradores?

    Responder
  7. Ricardo says:
    1 de Junho de 2026 às 11:06

    Parado não é o mesmo que estacionado.

    Responder
  8. Vim Menti says:
    1 de Junho de 2026 às 11:15

    Muito importante o que se passa do lado de lá do Atlântico…

    Responder

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