Este hábito de verão é comum e poderia custar-lhe 100 euros
Nova Iorque arrecadou mais de nove milhões de dólares com esta infração. Em Espanha, a legislação já permitiria multar por isso. E Portugal?
O que Nova Iorque fez e que pode inspirar outros países
Deixar o carro a trabalhar enquanto está parado ou estacionado pode originar uma multa e Nova Iorque já transformou este hábito numa fonte de receita milionária.
Nas últimas semanas, a cidade americana arrecadou mais de nove milhões de dólares com esta infração, tendo como principal alvo os estafetas da Amazon e de outras empresas de distribuição, que costumam manter o motor ligado enquanto entregam encomendas para não perderem tempo.
Por lá, a lei municipal proíbe a maioria dos veículos de manter o motor ligado por mais de três minutos enquanto parados ou estacionados, com o objetivo de reduzir a poluição e combater as alterações climáticas.
A notícia vem de Espanha, onde a imprensa levanta a possibilidade de as autoridades poderem seguir o mesmo caminho.
Em Espanha, a lei já o permitiria
Do lado espanhol, a Direção Geral de Tráfego (em espanhol, DGT) tem à sua disposição o Artigo 10 do Código de Circulação, que permite coimas entre 80 e 100 euros a quem provoque prejuízos ou incómodos desnecessários às pessoas, danos a bens ou ao ambiente.
Ora, um motor a trabalhar em vão contamina, e isso poderia bastar para fundamentar uma autuação, se as autoridades assim o entendessem.
Aliás, em Madrid, a regulamentação municipal já obriga os condutores a desligar o motor desde o início do estacionamento. Assim, tendo em conta que a lei existe, as autoridades poderiam aplicá-la neste sentido.
Um hábito de verão que pode sair caro
O problema agrava-se nesta época do ano. Com as temperaturas a subir, é comum ver condutores, dentro ou fora do carro, a manter o motor ligado para que o ar condicionado continue a funcionar.
Por ser um comportamento tão generalizado, quase ninguém o questiona. Por isso, poderia ser uma fonte de receita choruda para as autoridades.
E em Portugal?
O exemplo de Nova Iorque e a possibilidade de Espanha aplicar esta regra levantam uma questão pertinente para os condutores portugueses.
Se a tendência se consolidar nos países vizinhos, não seria de estranhar que Portugal equacionasse medidas semelhantes, especialmente em cidades onde a qualidade do ar é uma preocupação crescente.
Por agora, nada indica que tal esteja iminente, mas fica a curiosidade.
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Mas se o motor está ligado para o Ar Condicionado funcionar e há ocupante no interior, não está a trabalhar em vão, está a fazer uma tarefa objetiva, salvaguardar o conforto do ocupante.
A desculpa é que o carro está parado. Parado = Multa. Há que ser inventivo para poder multar ! Mais um imposto camuflado !
Votaram neles? Então não se queixem!
Neles ? Ou nele. Lol
Certo, mas no caso de NY é parado sem ninguém, pois afetas estafetas, no caso de Espanha é estacionado, isso implicam conjunto de pressupostos. Se estás no carro de cinto posto e motor ligado é fácil alegar que não estás estacionado e sim meramente parado, para além disso o ponto acima fala em causar desconforto as pessoas, mas desligar o carro causa desconforto ao ocupante.
O caricato da situação é multarem. Aliás, a grande desculpa para multar é o carro estar a funcionar. Não me iria nada admirar que em Portugal começassem a multar. Há que multar ! Resumindo, não tem carro elétrico , mas tem uma multa para pagar, pois então.
E assim continua o crescimento do Estado Totalitário em Democracia:
-destruição das sociedades ocidentais pela entropia
-desvio de recursos para as autoridades atacarem “pecadinhos” de boas pessoas ao invés de combaterem os crime violento. Dá mais trabalho combater o crime.
-desvio de recursos da criação de empregos de invenção, criação, produção para empregos da burocracia. temos rum policia a medir minutos de um carro a trabalhar, depois vários a processarem a situação, depois em situações de conflito, justificação com emergência de saúde ou outra entupido os tribunais e aumentando ainda mais o número de pessoas a terem empregos que não produzem nada .
– Mais e mais empregos que só existem devido á politica, por isso estas ideias tendem sempre a ter o apoio da esquerda.
E claro tivemos a afirmação anti cientifica pois infalsificável das “alterações climáticas” que por terem sempre existido não podem ser negadas…
Depois admirem-se.
Desde que sou pai que durante o Verão deixo o carro a trabalhar com o ar condicionado no máximo quando ao final da tarde vou buscar a minha descendência. E enquanto tiver condições para o fazer… fá-lo-ei.
A descendência não precisa de sofrer com os 30/40 graus a que muitas vezes está o carro…
Toda a gente já assistiu a um veículo, geralmente a gasóleo, de mercadorias, que ficou “horas” a trabalhar sem ninguém dentro. Nunca percebi a lógica, “pero que los hay, los hay”.
Diz o post, “Nas últimas semanas, a cidade americana arrecadou mais de nove milhões de dólares com esta infração, tendo como principal alvo os estafetas da Amazon e de outras empresas de distribuição, que costumam manter o motor ligado enquanto entregam encomendas para não perderem tempo.” Sempre é uma explicação … mas o motor demora assim tanto tempo a ligar?!
Paises europeus com multas pesadas, por razões ambientais, por deixar o carro a trabalhar: Alemanha (incluindo deixá-lo a trabalhar oarara desenbaciar e voltar para dentro de casa), Bélgica, França, Itália, Reino Unido, Suíça e Áustria. NosEstados Unidos (mais de 30 cidades) motor a trabalhar por mais de 3 minutos, 1 minuto perto de escolas.
E em Portugal? Deixar o carro a trabalhar pode-se ser multado por não garantir a segurança contra roubos.
Mas todos os exemplos dados é deixar a trabalhar sem ocupar a viatura, não é estar parado na mesma e ser multado por ter o motor ligado, digo isto como alguém que nem é afetado por isto, pois tenho viatura elétrica e o AC funciona sempre, mas não é difícil especialmente numa cidade que não conheças de parar 5 minutos num estacionamento a decidir onde ir almoçar ou ir a seguir, já me aconteceu no Sul de Espanha com 45ºC na rua, não ia estar a procura de onde ir comer com o AC desligado…
“Em Itália as multas por manter o motor ligado com o veículo parado podem ultrapassar os 170 €. EM França até 750 €”.
Obviamente um polícia não vai multar com o carro ocupado, com o motor ligado alguns minutos.
Então, vão deixar de existir geradores?
Parado não é o mesmo que estacionado.
Muito importante o que se passa do lado de lá do Atlântico…