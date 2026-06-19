Chega de repetir cores na agenda: Google Calendar passa a suportar até 200 tons

No Google Calendar, uma ferramenta de organização essencial para muitos utilizadores, as cores ajudam a distinguir reuniões de trabalho, compromissos pessoais ou aquela consulta no dentista a ser adiada há meses. Se até agora a escolha se limitava às mesmas 11 cores de sempre, a Google ouviu, finalmente, os utilizadores.

Para muitos utilizadores, o Google Calendar é essencial para manter a vida organizada. E as cores são essenciais para que tudo fique visualmente claro.

Assim sendo, indo ao encontro do que vinha a ser pedido pelos utilizadores, a Google está a expandir significativamente a paleta de cores disponível para os eventos do Calendar, passando de 11 tons fixos para um total de até 200 opções cromáticas.

Na prática, isto significa que quem tem uma agenda cheia de categorias diferentes deixa de ser obrigado a repetir cores ao planear a semana ou o mês.

Calendar recebe seletor RGB

Com esta atualização, passam a existir 24 cores predefinidas, disponíveis tanto na web como no smartphone.

A grande novidade fica reservada à versão web, segundo a Google, onde os utilizadores ganham acesso a um seletor RGB completo, podendo escolher literalmente qualquer cor que desejem, misturando vermelho, verde e azul até encontrar o tom perfeito.

O lançamento está a decorrer de forma gradual, podendo demorar algumas semanas até chegar à totalidade dos utilizadores.

A boa notícia é que a cobertura é ampla: a funcionalidade está disponível para todos os clientes do Google Workspace, subscritores do Workspace Individual e, também, para quem tem uma conta pessoal da Google.

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