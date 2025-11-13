POLYGON Concept: a proposta da Peugeot para o futuro da condução

Apresentado como um verdadeiro laboratório sobre rodas, o POLYGON Concept da Peugeot permite testar inúmeras inovações que a marca irá introduzir a partir de 2027, em particular o revolucionário volante Hypersquare e a direção steer-by-wire. Extrapolando a realidade, o conceito foi revelado, também, no universo Fortnite, numa ilha virtual chamada POLYGON City.

Peugeot quer recuperar a condução prazerosa

O POLYGON não é um sonho, mas um concept car dinâmico, compacto e precursor dos Peugeot do futuro. Com ele, o volante Peugeot Hypersquare torna-se uma realidade concreta, permitindo aos condutores descobrirem os benefícios e o prazer de condução único que esta nova tecnologia proporciona.

Durante mais de um século, os automobilistas conduziram usando um volante tradicional circular. Hoje, com o Hypersquare, a Peugeot inova, cria uma rotura e reinterpreta completamente o volante.

O Hypersquare é mais do que um novo formato, representa uma nova ergonomia do Peugeot i-Cockpit e um novo controlo 100% eletrónico do automóvel.

Este volante Hypersquare está associado à direção eletrónica steer-by-wire, deixando de existir uma ligação mecânica entre o volante e as rodas, passando o seu comando a ser 100% eletrónico. Uma tecnologia comprovada há muitos anos na indústria aeronáutica que a Peugeot irá propor num veículo de série a partir de 2027.

Além da funcionalidade clássica de assistência à direção, o sistema inova ao adicionar uma variação da desmultiplicação da direção em função da velocidade:

A baixa velocidade, para estacionar ou fazer inversão de marcha, o Hypersquare permite realizar todas as manobras com facilidade e rapidez, sem tirar as mãos do volante nem dar várias voltas.

A alta velocidade, basta um leve impulso no Hypersquare para alterar com precisão a trajetória do automóvel.

A combinação do Hypersquare com a tecnologia steer-by-wire proporciona, assim, uma reatividade e precisão excecionais a alta velocidade, um conforto inédito nas manobras e uma sensação única de hiperagilidade, segundo a Peugeot.

A tecnologia steer-by-wire garante ainda um "retorno" ideal da estrada, filtrando as respostas desagradáveis, por via do cancelamento das vibrações, e transmitindo ao condutor a sensação útil para compreender bem as condições de condução.

Geração imersiva do Peugeot i-COCKPIT reforça a dinâmica

Mais tecnológica do que nunca, a nova geração do Peugeot i-Cockpit introduzida no POLYGON Concept coloca a inovação ao serviço da simplicidade e do prazer de condução.

A forma exclusiva e revolucionária do volante Peugeot Hypersquare permite reinventar a ergonomia do posto de condução: os principais comandos são acessíveis com a ponta dos dedos em quatro cavidades circulares localizadas nos quatro cantos do volante, mantendo as mãos no volante.

No Peugeot POLYGON Concept, o ecrã é o para-brisas. Sem ecrã no painel de instrumentos, todas as informações são ali projetadas, através de um painel de micro-LED localizado atrás do Hypersquare.

Esta inovação oferece uma experiência imersiva única ao condutor, graças a um ecrã de dimensões notáveis: 24 cm de largura por 74 cm de altura, o equivalente a um ecrã de 31 polegadas.

O condutor pode personalizar as informações projetadas no para-brisas:

Quando parado

Esta tecnologia revolucionária de visualização faz a ligação entre o interior e o exterior duo automóvel: os micro-LED localizados atrás do Hypersquare são visíveis do exterior, permitindo difundir animações exclusivas do POLYGON Concept.

Em condução

Cada modo (Cruise, Fun e Hyper) personaliza o ambiente visual interior e exterior. As animações interiores e exteriores são harmonizadas e sincronizadas. A projeção no para-brisas amplifica a sensação de condução em ligação com a estrada para uma experiência ainda mais imersiva. Esta projeção, sob o olhar do condutor, maximiza a segurança, evitando distrair a sua atenção. A cor da iluminação interior e exterior pode ser selecionada através de um botão rotativo, que integra o seu próprio ecrã LED, exibindo também informações como a hora e a temperatura.

Design francês antecipa o futuro da Peugeot

No POLYGON Concept, os micro-LED desenham a nova frente da Peugeot. As três garras da emblemática assinatura luminosa da marca são reinventadas num tratamento horizontal que reafirma, com força e ousadia, a identidade da Peugeot, sublinhando a postura sólida do automóvel na estrada.

Composta por ecrãs micro-LED, esta nova assinatura luminosa anima-se na parte dianteira e traseira de acordo com diferentes configurações de cores e gráficos, inspirados em espetáculos visuais e musicais imersivos. A sincronização entre a parte da frente e a traseira oferece uma harmonia geral que realça as três garras Peugeot.

Um ecrã micro-LED dedicado está integrado no pilar C do veículo, ao lado da entrada para carregamento. Este dispositivo permite visualizar o nível de carga do veículo a partir do exterior.

Além da nova secção frontal, o POLYGON Concept anuncia o design geral dos Peugeot do futuro: formas puras, simples e geométricas para a postura mais felina de sempre.

Porque o prazer está, também, nas cores e porque o POLYGON Concept é, também, o manifesto do entusiasmo da Peugeot pelo futuro do automóvel, este concept car é apimentado com elementos em tons vivos e divertidos: peças da carroçaria, rodas, espuma dos bancos e até gravação a laser dos pneus GoodYear.

Com o Hypersquare e a nova geração do Peugeot i-Cockpit, o POLYGON Concept apresenta um conceito inédito de espaço interior. A arquitetura foi reformulada e repensada, permitindo reinventar o painel de instrumentos e libertar espaço interior.

No Peugeot POLYGON Concept, que adota uma abordagem sustentável, muitos elementos são facilmente substituíveis, permitindo-se que o veículo evolua com o seu proprietário, incentivando-o a mantê-lo por mais tempo. Esta abordagem de personalização contribui, também, para aumentar a vida útil do automóvel.

Um concept car com três versões

URBAN : simples, compacto e elegante – o URBAN foi concebido para se integrar perfeitamente na paisagem urbana. As suas linhas nítidas e detalhes ultramodernos estão em harmonia com a vida citadina.

: simples, compacto e elegante – o URBAN foi concebido para se integrar perfeitamente na paisagem urbana. As suas linhas nítidas e detalhes ultramodernos estão em harmonia com a vida citadina. PLAYER : ousado, dinâmico e inspirado na performance – o PLAYER distingue-se pela sua silhueta desportiva e presença forte. Concebido para parecer rápido, mesmo quando se encontra parado.

: ousado, dinâmico e inspirado na performance – o PLAYER distingue-se pela sua silhueta desportiva e presença forte. Concebido para parecer rápido, mesmo quando se encontra parado. EXPLORER: robusto, determinado e pronto para a aventura – concebido para a exploração, o EXPLORER apresenta um visual sólido com uma elevada distância ao solo e elementos de proteção.

Estas três configurações foram desvendadas, pela primeira vez, há dias na POLYGON City, uma ilha virtual integrada no universo do jogo Fortnite. A descobrir em detalhe conectando-se diretamente ao jogo.