Enquanto países europeus fixam tetos máximos, Governo está atento ao preço dos combustíveis

Nas jornadas parlamentares do PSD, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, prometeu que o Governo manter-se-á vigilante e ativo em relação ao preço dos combustíveis, aplicando um travão sempre que se justificar, com descontos correspondentes ao valor do IVA arrecadado pelos aumentos.

Em Caminha, nas jornadas parlamentares do PSD, Luís Montenegro defendeu a decisão do Governo de aplicar um desconto extraordinário nos combustíveis e avisou que o Executivo fará tudo para travar o aproveitamento no preço associado ao gasóleo e à gasolina.

O primeiro-ministro afirmou que o Governo pretende manter-se "ativo e vigilante" relativamente à evolução dos preços, assegurando que não existem abusos no mecanismo de formação do preço dos combustíveis.

Para já, conforme citado pela SIC Notícias, o Governo irá aplicar um travão sempre que se justificar. Quando o aumento é de 10 cêntimos, o desconto é correspondente ao valor do IVA que o Estado arrecada por esse mesmo aumento.

Se nas próximas semanas houver mais aumentos, o Governo assegura que, de forma cumulativa, irá reforçar os descontos.

Croácia e Hungria fixam teto máximo aos preços dos combustíveis

Conforme divulgado pela agência Lusa, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, anunciou que os preços dos combustíveis teriam um valor máximo a partir da meia-noite de segunda-feira, hora local, no sentido de proteger os consumidores da subida do petróleo devido à guerra no Médio Oriente.

Estamos a introduzir um preço protegido para a gasolina e para o gasóleo, acima do qual os preços de venda ao público não podem subir.

Disse o líder húngaro, num vídeo publicado no Facebook.

A Hungria seguiu o exemplo da Croácia, que anunciou, também, no início desta semana, que limitaria o preço máximo de venda dos combustíveis a partir de terça-feira, durante as próximas duas semanas, para 1,50 euros por litro para a gasolina Eurosuper e 1,55 euros para o diesel.

Na Hungria, a medida abrange particulares, agricultores, transportadores e empresários, mas será aplicada apenas aos veículos registados e licenciados no país.

Além disso, Viktor Orbán afirmou que o Governo decidiu, também, libertar as reservas estatais para garantir o abastecimento de combustíveis, na sequência do bloqueio do oleoduto Druzhba, que atravessa a Ucrânia, além do impacto nos preços causado pela guerra no Médio Oriente.

