Utilizadores revoltados com Microsoft: “alguém quer a integração de IA no Windows 11?”

A IA é cada vez mais o centro do Windows 11 e os utilizadores vão ter de se habituar à sua presença. Esta é uma ideia transmitida há algum tempo pela Microsoft, mas que agora foi refutada. Os próprios utilizadores questionam se alguém quer a integração de IA no Windows 11.

Alguém quer a integração de IA no Windows 11?

Após discutir a evolução do Windows 11 rumo a um sistema operativo com agentes e inteligência artificial, o responsável da divisão Windows da Microsoft recebeu uma chuva de reações negativas por parte dos utilizadores.

Pavan Davuluri, chefe da divisão Windows da Microsoft, aprendeu uma lição importante. No Twitter, publicou uma mensagem inocente sugerindo que todos assistissem à próxima conferência Ignite, o evento anual onde a Microsoft apresenta as suas últimas inovações. Esta mensagem aparentemente inocente provocou uma onda de reações negativas quase unânimes.

Há meses que a Microsoft tem intensificado os seus esforços para integrar novas funcionalidades relacionadas com a IA no Windows 11. Esta mudança não está claramente a agradar aos utilizadores, que criticaram duramente Pavan Davuluri quando este mencionou a evolução do Windows para um sistema operativo baseado em agentes.

Uma publicação que rebentou nas mãos da Microsoft

A mensagem do responsável do Windows, visualizada mais de 200 mil vezes, recebeu mais de 400 respostas unânimes dos utilizadores sobre a questão da IA ​​no Windows 11. Uma coisa parece certa: ninguém quer isto. Entre as dezenas de respostas publicadas na plataforma, nenhuma elogia a IA da Microsoft; muito pelo contrário.

De todas as respostas recebidas pelo responsável do Windows, nenhuma parece abordar a integração excessiva da IA ​​no sistema operativo. Diga-se que a ambição da Microsoft nesta área parece bastante substancial. Há algumas semanas, a empresa de Redmond anunciou a sua intenção de transformar todos os PCs com Windows 11 em PCs com IA.

Mas, dada a indignação provocada pela mensagem do responsável do Windows, talvez seja altura de a Microsoft reconsiderar o futuro que imaginou para o Windows. Há alguns meses, a empresa já tinha gerado fortes reações ao apresentar a funcionalidade Recall.

Será necessário repensar esta integração

Esta funcionalidade com inteligência artificial, considerada um pesadelo para a privacidade, tem como objetivo registar todas as suas ações no computador. Os utilizadores e alguns especialistas, preocupados com a confidencialidade dos seus dados, manifestaram as suas preocupações.

A Microsoft suavizou, então, um pouco a sua posição, adicionando novas medidas de segurança, mas, mais importante, permitindo aos utilizadores escolher se querem ou não ativar esta funcionalidade nos seus computadores.

Para satisfazer o maior número de utilizadores, a Microsoft faria melhor em oferecer as suas capacidades de IA no Windows 11 apenas para aqueles que as desejam. Ao dar aos utilizadores a opção de os ativar ou desativar, todos beneficiariam, incluindo aqueles que sonham com um Windows 11 estável, leve e livre de recursos desnecessários.