Smalland 2: Lost Realms, afinal o tamanho importa

A Maximum Entertainment confirmou na passada semana o desenvolvimento de Smalland 2: Lost Realms, a prequela de Smalland: Survive the Wilds lançado em 2023. Venham conhecer melhor este jogo sobre gente pequena... muito pequena!

A Maximum Entertainment revelou recentemente Smalland 2: Lost Realms, o próximo capítulo da série de aventura e survival (e que é uma prequela), que decorre num mundo totalmente livre para a exploração mas.. no qual os jogadores se vêm transformados em miniaturas.

Com lançamento previsto ainda para este ano para PC (Steam e Epic Games Store), para PlayStation 5 e Xbox Series X, Smalland 2: Lost Realms vai ter ainda uma versão para a Nintendo Switch 2 que se encontra prevista para 2027.

Smalland 2: Lost Realms expande a experiência do jogo original com um mundo maior, sistemas de progressão mais profundos, companheiros animais e muito mais, mantendo ao mesmo tempo o modo cooperativo para até 10 jogadores.

A ação do jogo, decorre antes dos acontecimentos de Smalland: Survive the Wilds, transportando os jogadores para uma era mítica, anterior à chegada dos "Gigantes". Nesta nova e vasta aventura, os jogadores vão explorar um mundo expansivo repleto de criaturas elementais, civilizações esquecidas e terras misteriosas à espera de serem redescobertas.

Como membros do povo dos Pequenos (Smallfolk), os jogadores vão viajar pelos Reinos Perdidos (Lost Realms) e, pelo caminho, desvendar segredos ancestrais e enfrentar uma sombria profecia que prevê uma catástrofe capaz de ameaçar o futuro de todo o mundo.

Os jogadores irão atravessar regiões bastante diferenciadas, cada qual com a sua cultura, recursos e desafios únicos. Aventurando-se sozinhos ou ao lado de amigos, os sobreviventes poderão estabelecer postos avançados, criar rotas comerciais com terras distantes e desenvolver redes prósperas para ajudar o seu povo a evoluir e prosperar nestas localizações repletas de desafios e obstáculos.

Smalland 2: Lost Realms introduz ainda um novo sistema de criação (crafting), novas mecânicas de exploração aquática e de escalada.

Por outro lado, irão aparecer uma grande variedade de novos ambientes vibrantes, trazidos à vida com visuais melhorados, maior nível de detalhe e efeitos ambientais aprimorados graças ao Unreal Engine 5.

Existirá ainda uma melhoria e maior abrangência da capacidade para domesticar e criar laços com diversas criaturas, formando companheiros poderosos que oferecem habilidades únicas e assistência ao longo da aventura.

Smalland 2: Lost Realms está previsto ser lançado este ano para PC (Steam e Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series X, sendo que a versão para a Nintendo Switch 2 está prevista para 2027.